RFJ präsentiert Jugendkandidaten zur Nationalratswahl

Die Jugend kommt zum Zug

Wien (OTS/fpd) - Der Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ) Österreich präsentierte mit Ende der Einreichfrist für die Nationalratswahl 2013 seine Jugendspitzenkandidaten auf Bundes- und Landesebene.

Angeführt wird die stark vertretene Jugend von Bundesjugendspitzenkandidat und RFJ-Bundesobmann Stadtrat Udo Landbauer, der auf der FPÖ Bundesliste Platz 20 und in seinem Heimatwahlkreis Niederösterreich Süd Platz 1 einnimmt.

Die Themen Bildung, Arbeit und Familie werden laut Landbauer die Hauptinhalte sein.

"Bildung gibt es nicht billig. Wir müssen endlich mehr Geld in die Bildung und Ausbildung unserer Jugend investieren. Transferzahlungen an Banken und Pleitestaaten werden unsere Zukunft ebenso wenig sichern, wie kriminelle Geldverschiebungen an Scheinasylanten und die Flüchtlingslobby," so Landbauer, der ebenfalls fordert, dass jungen Österreichern endlich wieder das Gründen einer Familie ermöglicht werden muss, ohne damit sofort am Hungertuch zu nagen.

"Ich freue mich, dass wir all diese Themen und noch viele mehr endlich mit einer starken Mannschaft einfordern können. So viele Jugendkandidaten wie bei dieser Wahl, standen noch nie auf den FPÖ Listen", zeigt sich Landbauer erfreut.

"Die Jugend ist bereit, denn sie will ihre Zukunft entscheidend mitgestalten. Wir werden laufen und arbeiten, um unser Österreich wieder nach vorne zu bringen. Nicht nur bis zur Wahl. Auch darüber hinaus," verspricht Landbauer abschließend.

Die einzelnen Kandidaten im Überblick:

Bundesjugend- und Landesjugendspitzenkandidat Niederösterreich: Udo Landbauer

Geburtstag: 12.04.1986

Beruf: Stadtrat in Wr. Neustadt, Angestellter

Wohnort: Wr. Neustadt

Bundesliste: Platz 20

Wahlkreisplatz: Niederösterreich Süd (3E), Listenplatz 1

Salzburg: Yvonne Hemetsberger

Geburtstag: 11.01.1989

Beruf: Studentin

Wohnort: Stadt Salzburg

Landeslistenplatz 5

Steiermark: Marco Triller

Geburtstag: 01.12.1986

Wohnort: Leoben

Beruf: Berufsoffiziersanwärter

Landeslistenplatz 9 Steiermark

Kärnten: Marco Furian

Geburtstag: 08.01.1988

Wohnort: St. Paul im Lavanttal

Beruf: Student der Rechtswissenschaften, Gemeinderat St. Paul im Lavanttal

Landeslistenplatz/Wahlkreisplatz: Regionalwahlkreis Kärnten Ost (2D), Listenplatz 7.

Burgenland: Werner Wassicek

Geburtstag: 24.02.1986

Wohnort: Draßburg

Beruf: Vertragsbediensteter

Oberösterreich: Mag. Philipp Schrangl

Geburtstag: 14.03.1985

Wohnort: Linz

Beruf: Notariatskandidat

Landesliste OÖ Platz 7

Wahlkreis Linz und Linz Land (4A), Platz 1

Wien: Maximilian Krauss

Geburtstag: 8.2.1993

Wohnort: Wien

Beruf/Ausbildung: Student

Landesliste Wien 11

Regionalliste Innen West 2

Vorarlberg: Christof Bitschi

Geburtstag: 11.04.1991

Wohnort: Brand

Beruf: Student

Landeslistenplatz 3

Tirol: Mathias Venier

Geburtstag: 31.05.1984

Wohnort: Zams

Beruf: Nationalratsabgeordneter

Landeslistenplatz 4

