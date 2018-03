KO Hirz: Die besten KandidatInnen nun als RichterInnen für das neue OÖ. Landesverwaltungsgericht bestellt

OÖ. Personalobjektivierungsverfahren vorbildhaft, neue RichterInnen als fachlich "beste Köpfe" für Oberösterreich

Linz (OTS) - "Es ist sehr erfreulich, dass nun auch die neuen Richterinnen und Richter für das künftige OÖ. Landesverwaltungsgericht bestellt sind. Es sind die 13 besten, objektiv geeignetsten und fachlich versiertesten KandidatInnen ausgewählt worden und sie werden als absolute ExpertInnen in dieser neuen und so wichtigen Institution zweifellos hervorragende Arbeit leisten". So kommentiert der Klubobmann der Grünen OÖ, LAbg. Gottfried Hirz die in der heutigen Regierungssitzung ohne Gegenstimme beschlossene Bestellung der 13 Richterinnen und Richter des künftigen Landesverwaltungsgerichtshofes.

80 KandidatInnen hatten sich für die neu zu besetzenden RichterInnen-Stellen beworben. Die nunmehrigen Bestellungen sind das Ergebnis eines intensiven und umfangreichen Auswahlverfahrens über mehrere Runden. Das Bestellungsverfahren hat dabei drei sehr intensive Wochen in Anspruch genommen.

"Die Personalobjektivierungsverfahren in Oberösterreich sind seit Jahren bewährt und bespielgebend. Auch die neuen RichterInnen zum Landesverwaltungsgericht wurden nach rein fachlichen Kriterien ausgewählt", betont Hirz. Er verweist auf die ausgewogene Zusammensetzung der neuen Richterschaft, der sowohl Personen aus dem Landesdienst als auch externe ExpertInnen mit höchster Qualifikation angehören.

Die neuen RichterInnen treten eine höchst verantwortungsvolle Aufgabe in einer Institution an, die von den Grünen lange eingefordert worden ist und die mit 1.1. 2014 seine Tätigkeit aufnehmen wird. Das neue OÖ. Landesverwaltungsgericht wird den bisher ausgezeichnet arbeitenden Unabhängigen Verwaltungssenat (UVS) ersetzen. "Dieser hat hervorragende und effiziente Arbeit geleistet. Oberösterreich war Vorreiter bei den Unabhängigen Verwaltungssenaten und setzt diesen Weg nun auch bei den Landesverwaltungsgerichten fort", betont Hirz und weist auf die wesentlichen Neuerungen und Erleichterungen für die BürgerInnen durch diese neue Institution hin. So wird das Landesverwaltungsgericht für Berufungen gegen erstinstanzliche Bescheide verschiedener Verwaltungsbehörden zuständig sein. Dadurch können einer erstinstanzlichen Entscheidung im Rechtmittelverfahren bereits die Überprüfung durch ein unabhängiges Gericht gegenüber gestellt und gleichzeitig die derzeit bestehende, fast unüberschaubare Zahl von Sonderbehörden beseitigt werden

"Wer gegen einen Bescheid einer Behörde berufen möchte, kann damit gleich vor ein unabhängiges Gericht gehen", betont Hirz und weist auf die weiteren Vorteile für die BürgerInnen und Bürger hin. Denn Landesverwaltungsgerichte bedeuten nicht nur einen größeren Rechtsschutz und kürzere Verfahrungsdauern für die BürgerInnen sondern sie sind auch ein großer Schritt für die Verwaltungsreform und bewirken damit auch einen verantwortungsvollen und sparsamen Umgang mit Steuergeld.

