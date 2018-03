JG-Gremel und SJ-Hanke: Migration als Chance

Wien (OTS/SPW-K) - Der heutige "Internationale Tag der Jugend" steht unter dem Motto "Youth Migration: Moving Developement Forward". "Es ist wichtig darauf hinzuweisen, was junge MigrantInnen für die Gesellschaften in ihren Zielländern leisten - sowohl in wirtschaftlicher, aber auch in soziokultureller Hinsicht. Auch in Wien arbeiten die meisten von ihnen sehr hart, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern und die finanzielle und soziale Unabhängigkeit zu erreichen", erklärt der Jugendvorsitzende der SPÖ Wien und SP-Nationalratskandidat, Marcus Gremel, anlässlich des UN-Gedenktages. "Ich setze mich dafür ein, dass Mehrsprachigkeit und Vielfalt als Chance begriffen werden. Mehrsprachigkeit ist ein Mehrwert für unsere Gesellschaft. Die Berücksichtung von Mehrsprachigkeit bedeutet einen breiteren Zugang für Jugendliche im österreichischen Bildungssystem. Sprachliche Vielfalt ist ein Potential, das bei den jungen Menschen gefördert werden muss", betont Gremel.

Auch die mit 23 Jahren jüngste SP-Nationalratskandidatin und Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien, Marina Hanke, hält fest:

"Der heutige Tag erinnert uns daran, dass junge Menschen eine Schlüsselgruppe unserer Gesellschaft bilden. Es geht mir darum, für sie die besten Rahmenbedingungen bundesweit zu schaffen. Ich werde mich für eine Verbesserung der Ausbildung und der Jobchancen für die Jugend einsetzen, da sie die Zukunft unserer Gesellschaft darstellen."

