"Seitenblicke spezial" zu den Salzburger Festspielen am 14. August

Mit Startenor Jonas Kaufmann - auch in "Don Carlo" am 16. August in ORF 2

Wien (OTS) - Salzburg, wie es während der Festspiele leibt und lebt. In einer Spezialausgabe berichten die "Seitenblicke" am Mittwoch, dem 14. August 2013, um 21.45 Uhr in ORF 2 von den Salzburger Festspielen. Die ersten Höhepunkte im Gesellschaftsleben der Festspielstadt sind ebenso zu sehen wie ein Rundgang durch Salzburg untertags. Was machen die Opern- und Theaterstars an den spielfreien Tagen? Wo sind die Hotspots der Society? Was macht den ungebrochenen Reiz der Festspielzeit in Salzburg aus? Außerdem ist ein Gespräch mit Startenor Jonas Kaufmann zu sehen, der am Freitag, dem 16. August, um 20.15 Uhr live-zeitversetzt in ORF 2 gemeinsam mit Thomas Hampson in Verdis "Don Carlo" zu sehen ist.

"Seitenblicke spezial" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

