ORF-Sommerkabarett: Stipsits & Rubey nehmen Kurs auf "Triest"

Außerdem in "DIE.NACHT": "Jugendsünden u.s.w.", "My Name Is Earl" und "Silent Cooking"

Wien (OTS) - Schiff ahoi! Manuel Rubey und Thomas Stipsits nehmen im Rahmen des ORF-Sommerkabaretts am Dienstag, dem 13. August 2013, um 22.00 Uhr in ORF eins die ORF-Passagiere auf eine Kreuzfahrt mit nach "Triest". Für ihr Kabarettprogramm wurde den beiden 2012 der Österreichische Kleinkunstpreis verliehen. Im Anschluss, um 23.15 Uhr, werden erneut Perlen der TV-Geschichte ausgegraben und diesmal die ersten TV-Momente von Monica Weinzettl, Wolfgang "Fifi" Pissecker und Martina Rupp in den "Jugendsünden u.s.w." präsentiert. Ebenfalls zu sehen im Rahmen der "DIE.NACHT" sind "My Name Is Earl" um 23.45 Uhr und "Silent Cooking" um 0.25 Uhr.

Das ORF-Sommerkabarett-Programm in ORF eins

"Stipsits & Rubey - Triest", 22.00 Uhr

Ein Kabarettist und ein Schauspieler müssen auf einem Kreuzfahrtschiff eine enge Kabine teilen. Ihre Engagements als Alleinunterhalter bzw. Statist einer Filmszene werden gehörig vermiest - und am Ende ist plötzlich alles ganz anders. Eine Abfolge brillanter, mal komischer, mal nachdenklicher Szenen führte zur verdienten Verleihung des Österreichischen Kleinkunstpreises 2012. Mit Slapstick und Pantomime werden Maßstäbe in Bezug auf Tempo und Synchronisation gesetzt.

"Jugendsünden u.s.w." mit Monica Weinzettl, Wolfgang "Fifi" Pissecker und Martina Rupp, 23.15 Uhr

Große Persönlichkeiten der heimischen Kabarett- und TV-Szene haben auch klein angefangen! In Kellerbühnen und Kleinsttheatern starteten die heutigen Comedystars ihre ersten Versuche auf den Brettern, die später für sie die Welt bedeuteten. Viele dieser "Jugendsünden" wurden bereits mit der Kamera festgehalten, von Redakteuren, die Ausschau nach frischem Blut in der heimischen Kleinkunstszene gehalten haben. Auch die ersten Gehversuche heutiger TV-Lieblinge schlummern in den gut gefüllten Fernseharchiven.

"My Name Is Earl: Gefallen dem Karma schlechte Filme?", 23.45 Uhr

Zehn Jahre ist es her, dass Earl (Jason Lee) den letzten Wunsch eines todkranken Buben ruiniert hat. Dies möchte er nun wieder gutmachen und stattet dessen Mutter einen Besuch ab. Zu Earls großer Erleichterung ist Buddy noch am Leben. Außerdem hat Buddy auch schon eine Idee, wie Earl seine Missetat wieder gutmachen kann: Er möchte, dass Earl einen Film produziert, für den er das Drehbuch geschrieben hat. Mit dabei sind u. a. auch: Ethan Suplee (Randy Hickey), Jaime Pressly (Joy), Nadine Velazquez (Catalina), Eddie Steeples (Darnell) und Seth Green.

"Silent Cooking", 0.25 Uhr

Untermalt von Musik bereitet Patrick Müller in jeder Sendung ein dreigängiges Menü zu - jedes Rezept seine eigene Kreation - und beweist, dass man beim Kochen auch schweigen kann. Gut lesbare Schriftinserts informieren das Publikum über Zutaten und Vorgänge.

Das ORF-"Sommerkabarett","Jugendsünden u.s.w." und "Silent Cooking" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

