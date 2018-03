Bucher präsentiert BZÖ-Bundesliste zur Nationalratswahl 2013

"Next Generation" des BZÖ steht für Ernsthaftigkeit, Kompetenz und Mut

Wien (OTS) - BZÖ-Bündnisobmann Josef Bucher präsentierte heute in einer Pressekonferenz im Wiener Palmenhaus die BZÖ-Bundesliste zur Nationalratswahl 2013. Bei dieser Liste handle es sich um eine ausgewogene Mischung mit Persönlichkeiten mitten aus dem Leben, die das BZÖ in seiner neuen Ausrichtung als "Mittelstandsbewegung und Kraft der Mitte" repräsentieren, betonte Bucher. Es handle sich um handverlesene Persönlichkeiten, "allesamt Menschen, die unabhängig sind und ihre Erfahrungen jetzt für Österreich in der Politik einbringen werden. Ehrlich, unabhängig, sauber, kompetent", so Bucher, der sich auch stolz zeigte, den Frauenanteil massiv erhöht zu haben.

"Wichtig war mir auch, alles hinter uns zu lassen, das in der Vergangenheit für Irritationen gesorgt hat", so Bucher. "Mit diesem neuen Team ist uns dies gelungen. Die "Next Generation des BZÖ" repräsentiert die neue Ausrichtung unseres Bündnisses mit einem klaren Fokus auf Ernsthaftigkeit, Kompetenz und Mut". Politik dürfe nicht zum Showbiz verkommen, auch wenn der Boulevard dies fordere, bekräftigte Bucher. "Auf unserer Liste finden sich nicht wie bei anderen Parteien Bierzelt-VIP-Persönlichkeiten oder Ex-Missen, sondern Menschen, die im Leben wirklich etwas geleistet haben und bereit sind, jetzt die Zukunft unseres schönen Landes aktiv zu gestalten".

Was das Wahlergebnis betrifft, zeigte sich der Bündnisobmann sicher, "fünf Prozent plus" zu erreichen. "Dieses Team hat den Mut, die notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen voranzutreiben und verdient es, unterstützt zu werden. Wer Steuersenkungen, Reformen und eine moderne Gesellschaft mit Chancen für die Jugend umgesetzt haben will, der muss das BZÖ bei der Nationalratswahl unterstützen".

Die Top-12 der BZÖ-Bundesliste:

1. Bucher Josef, 1965, Friesach

2. Fauland Markus, 1968, Vertragsbediensteter, Wals-Siezenheim

3. Hatvan Michaela, Mag. (FH), 1984, Angestellte, Wiener Neustadt

4. Scheer Alexander, Mag., 1972, Rechtsanwalt, Wien

5. Tscharnutter Heidrun, Mag., 1969, Apothekerin, Wien

6. Widmann Rainer, Mag., 1967, Abg. z. NR, Landesbediensteter, Freistadt

7. Publig Thomas, Dr.med., 1965, Facharzt, Wien

8. Hafele Maria, 1960, Unternehmerin, Birgitz/Tirol

9. Dolinschek Sigisbert, 1954, Politiker, Gotschuchen/St. Margareten 10. Barones Silvia, 1963, Angestellte, Hainersdorf/Steiermark

11. Spadiut Wolfgang, Dr., 1955, Abg. z. NR, Tierarzt, Knittelfeld 12. List Kurt, 1954, Abg. z. NR, Heeresoffizier, Feldkirchen

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ