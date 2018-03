Cortolezis-Schlager: ÖVP-Zukunftsprogramm stellt Uni-Finanzierung auf breitere Basis

Brauchen Erhöhung des privaten Anteils an der Universitätsfinanzierung als Ergänzung zu Bemühungen der öffentlichen Hand

Wien, 12. August 2013 (ÖVP-PK) "Die ÖVP will mit ihrem Zukunftsprogramm die Uni-Finanzierung auf eine breitere Basis stellen. Dieser Weg wird auch durch ein aktuelles Universitäts-Ranking bestätigt", so ÖVP-Wissenschaftssprecherin Mag. Katharina Cortolezis-Schlager zum heute veröffentlichten THE-Uni-Ranking. In den Resultaten – Österreich liegt im weltweiten Vergleich auf Platz 27 und innerhalb der EU auf Platz 10 bei der Finanzierung durch Wirtschaftsbetriebe - sieht die ÖVP-Wissenschaftssprecherin den Kurs ihrer Partei bestätigt, ist doch im Zukunftsprogramm der ÖVP eine Erhöhung des "privaten Anteils an der Universitätsfinanzierung" verankert. Dazu braucht es Finanzierungsinstrumente und Kooperationen mit Partnern aus der Wirtschaft. "Durch die Erhöhung des Privatmittel-Anteils – auch eine mehrfach geäußerte Empfehlung der OECD – und die Stärkung der Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft können Österreichs Unis weiter gestärkt werden", so Cortolezis-Schlager. Hierzu habe auch das Wissenschaftsministerium bereits mehrere Schritte gesetzt, etwa durch Anreize im Rahmen der Hochschulraum-Strukturmittel und eine gemeinsam mit der Industrie initiierte Doktoratsinitiative. ****

Klarerweise bekenne sich die ÖVP zu einer entsprechenden öffentlichen Dotierung der Hochschulen und habe dies auch – in finanziell herausfordernden Zeiten – mit der zusätzlichen Hochschul-Milliarde klar gezeigt. Weiters hat eine Studie der European University Association (EUA) gezeigt, dass Österreich seine Uni-Ausgaben heuer im Europavergleich zum Vorjahr nach Island am stärksten gesteigert hat. "Es braucht beides: Öffentliche wie private Mittel. Die ÖVP ist am richtigen Weg. Vom Einsatz von Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle für die Stärkung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Universitäten wird Österreich langfristig profitieren", betont die ÖVP-Wissenschaftssprecherin abschließend.

