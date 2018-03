Anerkennung für den gesellschaftlichen Beitrag von Österreichs Vereinen

SPORTUNION verhandelt mit Finanzministerin Fekter steuerliche und administrative Erleichterungen für Sportvereine

Wien (OTS) - Die vielen Tausenden Vereine stellen in unserem Land eine tragende Säule der Gesellschaft dar. Die überwiegend ehrenamtlichen Verantwortungsträger der Vereine setzen dabei nicht nur ihre Freizeit und ihr Knowhow ohne Bezahlung ein, sondern haften auch noch persönlich für die vielfältigen Verpflichtungen aus Vereins-, Verwaltungs-, Sozialversicherungs- oder Steuerrecht.

Die Verschärfung der Pflichten für Vereine und die strengeren Kontrollen der letzten Jahre haben schon dazu geführt, dass Vereinsvorstände frustriert ihre Verantwortung zurückgelegt haben und dass es immer schwieriger wird, Nachfolger für Funktionärsaufgaben zu finden.

Gerade das fehlende Wissen um steuerliche Pflichten und die Scheu vor der steuerlichen Erfassung eines Vereins beim Finanzamt stellen wesentliche Hürden dar. SPORTUNION-Präsident Abg. z. NR Peter Haubner hat daher gemeinsam mit seinem Kollegen im Nationalrat August Wöginger in den letzten Wochen intensiv mit Finanzministerin Dr. Maria Fekter verhandelt, um Verbesserungen für Vereine zu erreichen.

"Ich freue und bedanke mich bei unserer Finanzministerin für ihr großes Herz für Österreichs Vereine. Gemeinsam haben wir Erleichterungen für die Vereinspraxis vereinbaren können. Als Präsident der SPORTUNION mit 4.000 Mitgliedsvereinen weiß ich, wie wichtig gerade Vereinsfeste für die Finanzierung von Sportangeboten der Vereine sind. Die Änderungen bringen den Vereinen eine größere Rechtssicherheit, Entlastung von Umsatzsteuerpflichten und höhere Gewinnfreibeträge in der Körperschaftssteuer. Damit haben wir wirklich einen Meilenstein gesetzt", zeigt sich Haubner über das Ergebnis begeistert.

"In einigen Bundesländern wie zum Beispiel in Oberösterreich haben wir in letzter Zeit mit einigen nachträglichen Steuervorschreibungen der Finanzbehörden an Vereine wegen Vereinsfesten zu tun gehabt. In Zukunft bleiben Feste unter 48 Stunden Dauer bei ausschließlicher Organisation im Vereinsumfeld selbst und bei typischer Festverpflegung unabhängig von der Zahl der Gäste von der Entrichtung von Umsatzsteuer befreit. Gemeinsam mit der Erhöhung des jährlichen Gewinnfreibetrags von 7.300 auf 10.000 Euro und der Anerkennung von ehrenamtlicher Hilfe der Mitglieder in Höhe von pauschal 20% der Gesamteinnahmen erfährt die Arbeit der Vereine die zustehende Wertschätzung", begrüßt Haubner die Neuerungen.

