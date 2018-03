Wahlkampf: Kirchliche Rüge für FPÖ-Verständnis von Nächstenliebe

Diakonie-Direktor Chalupka kritisiert Verengung des christlichen Kernbegriffs auf "unsere Österreicher"

Wien, 12.08.13 (KAP) Für Unverständnis in kirchlichen Kreisen hat die am Montag präsentierte neue "Nächstenliebe"-Kampagne der FPÖ im laufenden Wahlkampf gesorgt. Dass auf entsprechenden Plakaten neben den Konterfeis von Partei-Chef Heinz-Christian Strache und einem blonden Mädchen die biblische Botschaft "Liebe deinen Nächsten", ergänzt durch "Für mich sind das unsere Österreicher" zu lesen ist, veranlasste etwa Diakonie-Direktor Michael Chalupka zur Klarstellung, dass diese Engführung mit christlichem Verständnis von Nächstenliebe nichts zu tun habe. Als Jesus gefragt wurde: "Wer ist mein Nächster?", habe er mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter - einem "Ausländer", geantwortet, so Chalupka.

Strache hatte am Montag bei der Präsentation der Plakatserie für die bevorstehende Nationalratswahl von einem "Positivwahlkampf" gesprochen, den die FPÖ anstrebe. Dies solle mit den genannten Slogans und auch mit der Aufforderung "Höchste Zeit für 'Nächstenliebe'" erfolgen.

Der Begriff Nächstenliebe "verführt zu Spekulationen, wie nahe einem der, den es zu lieben gilt, denn sein soll", erklärte der Direktor der evangelischen Diakonie, Chalupka, dazu. Dass "eine Abstandsbestimmung" suggeriert werde - nämlich dass das Nahe mehr geliebt wird als das Ferne -, entspreche der Alltagserfahrung, wenn sich z.B. in der Liebe der Mutter zum Kind oder jener zwischen Mann und Frau Liebe und Nähe vereinen.

Wenn Jesus den als vorbildlich darstelle, der einem fremden Überfallenen spontane Hilfe zukommen lässt, während dies ein Priester und ein Einheimischer verabsäumen, dann bekomme "Nächstenliebe" einen viel weiteren Horizont, betonte Chalupka. Genau darum gehe es aber: "Die Frage ist nicht, wer ist uns nah, sondern, sind wir bereit, selbst zum Nächsten zu werden?" Nächstenliebe sei "keine Abstandsmessung, sondern eine Aufgabe, die sich Christinnen und Christen täglich aufs Neue stellen kann".

