Walpitscheker: Ermäßigung darf nicht länger vom Wohnort abhängen! Bundes-Verkehrsverbund dringend nötig!

Eine Gesellschaft, die nach dem Alter fragt, anstatt die Leistungsfähigkeit in den Vordergrund zu stellen, kann den demographischen Wandel nicht bewältigen.

Wien (OTS) - Susanne Walpitscheker, stv. Generalsekretärin des Österreichischen Seniorenbundes und ÖVP-Seniorensprecherin im Nationalrat hält bei der heutigen Präsentation der Seniorenbund-Kandidatinnen zur Nationalratswahl fest:

"Ist es ungewöhnlich, dass eine 35jährige kandidiert, um die älteren Generationen im Nationalrat zu vertreten? Für so Manchen vielleicht schon. Für den Seniorenbund aber sicher nicht. Unser Grundsatz lautet: Fragt nicht nach dem Alter! Fragt, was jemand beitragen kann und will und lasst ihn beitragen - unabhängig vom Alter! Angesichts des demographischen Wandels müssen wir in Österreich dringend lernen, die Leistung jedes einzelnen Menschen zu ermöglichen und zu unterstützen. Das Alter darf dabei nicht länger im Wege stehen!"

Ermäßigung darf nicht länger vom Wohnort abhängen! Bundes-Verkehrsverbund dringend nötig!

Zu einem Thema, bei dem sich die Beschwerden im Seniorenbund derzeit besonders häufen, hält Walpitscheker fest:

"Ermäßigung darf nicht länger vom Wohnort abhängen. Wie das geht? Nun, die VorteilsCard-Senior der ÖBB wird in ganz Österreich mit demselben Betrag vom Steuerzahler unterstützt. Der Senior zahlt 26,90 Euro, der Bund zahlt die Differenz auf die VorteilsCard-Classic, die 99,- Euro kostet. Doch die Ermäßigung, die man mit dieser Karte erhält, fällt von Verkehrsverbund zu Verkehrsverbund anders aus! Bewegt man sich z.B. innerhalb der Salzburger Landesgrenzen, gilt das 'Hausrecht' des dortigen Verkehrsverbundes und somit eine Senioren-Ermäßigung von nur 30 Prozent. Dabei werden auf der VorteilsCard-Senior zwischen 45 und 50 Prozent Ermäßigung versprochen. Das kann so nicht weitergehen! Es ist dringend ein Bundes-Verkehrsverbund zu schaffen, um eine einheitliche Ermäßigung in ganz Österreich sicher zu stellen. Zudem gilt: Preisreduktionen, die es für Junge gibt, muss es auch für Senioren geben - und umgekehrt!"

Pensionen für alle Mütter - Die Pensionsanrechnung darf nicht von einem Geburtsdatum abhängig sein!

Zu einem weiteren Arbeitsschwerpunkt erklärt Walpitscheker den Familien-Bereich:

"Familie endet nicht, wenn die erwachsenen Kinder das Haus verlassen! Familie und ihr Zusammenhalt dauert auch danach an und ist entsprechend anzuerkennen. Eine besondere Diskriminierung ist, dass die Höhe und der Umfang der Pensionsanrechnung von Kindererziehungszeiten noch immer vom Geburtstag des Kindes, bzw. vom Geburtstag der Mutter abhängig ist. Diese Lücke will der Seniorenbund nun gemeinsam mit der ÖVP schließen: Auch Müttern, deren Kinder vor 1955 geboren sind, soll die Kindererziehungszeit gleichwertig mit Erwerbsarbeit und unabhängig von der zeitlichen Lage dieser Zeit auf die Pension angerechnet werden. Das bringt: Erstmalige eigene Pension für zehntausende hochbetagte Mütter - und eine höhere Eigenpension für eine große Gruppe von Seniorinnen. Dieses Ziel steht ganz oben auf meiner Agenda!"

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund,

stv. Generalsekretärin Susanne Walpitscheker, 0650-581-78-82, swalpitscheker @ seniorenbund.at, www.seniorenbund.at