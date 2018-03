Aubauer: Erklärtes Ziel der kommenden fünf Jahre im Nationalrat: Runter mit der Teuerung!

Hausärzte-Paket, Einführung Alterswohlfahrt, höherer Bonus für freiwilliges längeres Arbeiten

Wien (OTS) - Mag. Gertrude Aubauer, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes und ÖVP-Seniorensprecherin im Nationalrat hält bei der heutigen Präsentation der Seniorenbund-Kandidatinnen zur Nationalratswahl fest:

"Mein erklärtes Ziel der kommenden fünf Jahre im Nationalrat ist der entschiedene Kampf gegen die Teuerung. Wir Senioren haben in schwierigsten Zeiten durch zwei gedämpfte Teuerungs-Runden zur finanziellen Sicherheit unserer Heimat beigetragen. Doch im Gegenzug muss uns der Staat, muss uns die Politik, vor Abzockern und Preistreibern schützen! Das heißt: Einführung der bundesweiten Gebührenbremse. Unternehmen der Daseinsvorsorge - wie Kanal, Wasser, Müll, etc. - sind nicht dazu da um Gewinne zu erwirtschaften! Wir sagen ganz klar Nein zu jedem Körberlgeld! Wenn die Einnahmen die Ausgaben übersteigen muss das Geld an die Menschen zurückbezahlt werden!"

Weitere Ziele: Hausärzte-Paket, Einführung Alterswohlfahrt, höherer Bonus für freiwilliges längeres Arbeiten

"Wir brauchen dringend ein umfassendes Paket für Hausärzte. Von der Lehrpraxis über die Sicherung der Hausapotheken muss endlich etwas geschehen! Wir Senioren brauchen unsere Hausärzte - vor allem im ländlichen Raum! Die Alterswohlfahrt muss eingeführt werden -Reform der Sachwalterschaft, Einführung der unterstützten Entscheidungsfindung, leichtere Handhabung von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht und die flächendeckende Einführung der Einzelfall-Begleitung (sog. Case-Management)", damit nennt Aubauer zwei weitere zentrale Punkte ihrer Arbeit.

"Und wir müssen aufhören, den leistungsfähigen und leistungswilligen Älteren im Wege zu stehen! Das heißt:

Flexibilisierung der Zuverdienstgrenzen und noch deutlich höhere Boni für freiwilliges Arbeiten nach 60 / 65 Jahren. Zudem müssen Pensionisten im Steuersystem endlich mit den Aktiven gleichgestellt sein. Warum ein Pensionist schon ab 1.067,- Euro Brutto-Pension die volle Eingangssteuer von 36,5 Prozent bezahlt, ein Aktiver aber erst mehr als 100,- Euro später - das ist niemandem zu erklären", so Aubauer weiteren drei Punkten ihres umfassenden Arbeitsprogrammes für die kommenden fünf Jahre.

Drei gute Gründe, direkte Seniorenvertreter im Nationalrat zu haben

Und Aubauer erklärt, warum es so wichtig ist, dass auch die Seniorinnen und Senioren über eigene Vertreterinnen und Vertreter im Nationalrat verfügen:

"Es gibt drei Gründe, warum es unbedingt direkte Seniorenvertreter im Nationalrat braucht:

1. Wir Senioren sitzen längst nicht mehr am Parkbankerl und warten, was uns das Schicksal so bringt. Wir wollen nicht andere über unser Schicksal entscheiden lassen. Wir Senioren entscheiden selbst über unsere Zukunft!

2. Es braucht eine Gesamt-Perspektive des Älter Werdens. Ältere sind nicht nur ein Kostenfaktor, sie sind nicht lästige Budget-Belastung, wir sind auch eine wichtige Budget-Entlastung und lassen uns nicht mehr auf die Pensionskosten alleine reduzieren! Wir Senioren zahlten 2011 rund 2,32 Milliarden Euro an Sozialversicherungsbeiträgen und 5,41 Milliarden Euro an Lohnsteuer, hinzu kamen rund 3,6 Milliarden Euro an Mehrwertsteuern. Wir leisten Freiwilligenarbeit, stellen die Mehrheit der pflegenden Angehörigen und sind Stütze unserer Familien - sei es durch Zeitleistungen oder durch finanzielle Unterstützung! Es gilt die Chance der älteren Gesellschaft zu nutzen - nicht sie schlecht zu reden.

3. Und wer sollte die Sorgen und Nöte der Senioren besser kennen, als die, die sich täglich damit beschäftigen? Wir im Seniorenbund wissen durch unsere jährlich zehntausenden Beratungs- und Unterstützungsleistungen in ganz Österreich ganz genau, wo der Schuh drückt. Da ist auch das Herz dabei!"

Seniorenbund bündelt alle Kräfte für Aubauer - auf dem Stimmzettel die Nummer "9" notieren!

Der Österreichische Seniorenbund, ersucht alle Seniorinnen und Senioren, auf dem Bundeswahlvorschlag der ÖVP die Nummer "9" für Österreichs einzige Senioren-Kandidatin Mag. Gertrude Aubauer zu notieren. Damit könne man die Stärke der Seniorinnen und Senioren direkt zeigen und Aubauer den Rücken stärken für ihre tägliche Arbeit im Hohen Haus.

Aubauer dazu abschließend: "Ich freue mich über jede Unterstützung über jeden '9er' am Stimmzettel. Jeder Neuner stärkt mir den Rücken im Parlament! Und jeder Neuner ist ein Auftrag für mich, mich weiter besonders zu engagieren. Viele Senioren sind Kegel-Experten und wissen vom Kegeln: Wenn der '9er' aufleuchtet, dann passt's. Dann gewinnen wir gemeinsam!"

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund,

stv. Generalsekretärin Susanne Walpitscheker, 0650-581-78-82, swalpitscheker @ seniorenbund.at, www.seniorenbund.at