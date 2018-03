JUGENDVERTRETUNG: Start der Kampagne "29913 - Du gibst den Ton an!"

Die BJV bietet jungen WählerInnen Wahlinfos, Parteien im Jugendcheck und Diskussionen mit PolitikerInnen.

Wien (OTS) - Mit einer lautstarken Auftakt-Aktion startete die Bundesjugendvertretung (BJV) heute ihre Infokampagne für Jugendliche, die ihnen die Entscheidung bei der Nationalratswahl erleichtern soll. "Wir richten uns mit unserer Kampagne an junge WählerInnen ab 16 Jahren und stellen ihnen Informationen zur Wahl und den kandidierenden Parteien zur Verfügung", so BJV-Vorsitzender David Neuber.

Unter dem Motto "29913 - Du gibst den Ton an!" ruft die BJV Jugendliche auf, ihre Stimme bei der Wahl einzusetzen und liefert mit "29913" gleichzeitig einen Reminder für den Wahltermin. Bei der Auftakt-Aktion heute vor dem Parlament machten zahlreiche Jugendliche lautstark darauf aufmerksam, dass ihre Anliegen in der Politik mehr Gehör finden müssen. Live-Graffiti, DJs, Beat Boxing und unterschiedliche Instrumente lieferten ein buntes Bild und setzten gleichzeitig den Startschuss zur Kampagne.

Die Parteien im Jugendcheck

Da Jugendanliegen in der Politik generell weniger Stellenwert haben, ist es für junge Menschen oft schwierig, einen Überblick über die jugendpolitischen Positionen der Parteien zu bekommen. "Jugendthemen gehen auch im Wahlkampf oft unter. Wir haben die Parteien daher einem Jugendcheck unterzogen und die SpitzenkandidatInnen zum Interview gebeten. Dabei wurden sie mit Fragen konfrontiert, die junge Menschen in Österreich bewegen: von Bildungsreformen über Integration bis zur Jugendschutzvereinheitlichung", erklärt David Neuber.

Infofolder und Diskussionen für Jugendliche

Die BJV betont, dass nicht das mangelnde Interesse an Politik bei Jugendlichen das Problem sei, sondern das Informationsangebot:

"Jugendliche wünschen sich mehr Informationen über Wahlen, Mitbestimmung und Politik im Allgemeinen. Deshalb ist ein eigenes Schulfach für Politische Bildung schon längst überfällig", so die Forderung von Neuber.

Bezüglich der Nationalratswahl schafft die BJV Abhilfe: "In unseren Infofoldern, die österreichweit in Jugendorganisationen, Schulen und Jugendzentren aufgelegt und gratis bestellt werden können, finden junge WählerInnen alles Wichtige rund ums Wählen. Außerdem haben Jugendliche bei unserer Dialogveranstaltung am 12.9. die Möglichkeit, den PolitikerInnen im Parlament direkt ihre Fragen zu stellen", betont Neuber.

Kampagnenmaterial und Design

Auf der Kampagnenwebsite www.29913.at finden sich alle Informationen und Materialien zur Kampagne. Bis zur Nationalratswahl verbreitet die BJV Buttons, Videospots und Infofolder unter Jugendlichen.

Alle Materialien der Kampagne werden in drei Stilrichtungen - Rock, Pop und Hip Hop - angeboten.

Link zur Kampagnenwebsite: www.29913.at

Fotos zur Auftakt-Aktion auf Anfrage unter:

nicole.pesendorfer@jugendvertretung.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Mag.a Nicole Pesendorfer

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0676/ 880 111 048

mailto: nicole.pesendorfer @ jugendvertretung.at