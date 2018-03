Khol: Nur Seniorenbund hat eigene Direktkandidatin an wählbarerer Stelle des Bundeswahlvorschlages

Kurzer Wahlkampf und kein "Negative Campaigning": SPÖ für Steuerstaat. ÖVP für individuelle Freiheit und Entfesselung der Wirtschaft

Wien (OTS) - Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol präsentierte in seiner heutigen Pressekonferenz die Seniorenbund-Kandidatinnen, die sich am Bundeswahlvorschlag der ÖVP zur Nationalratswahl am 29. September finden:

"Der Österreichische Seniorenbund ist die einzige im Österreichischen Seniorenrat vertretene Senioren-Organisation Österreichs, die eigene Direktkandidatinnen an wählbarer Stelle eines Bundeswahlvorschlages erreichen konnte. Das zeigt: Ausschließlich die ÖVP gibt den Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit, ihre Anliegen direkt und selbst im Hohen Haus zu vertreten. Die ÖVP spricht nicht von einer Bühne herab über Senioren - sondern sie gibt uns die Möglichkeit auf Augenhöhe mit zu verhandeln, bei jedem Thema, das uns Senioren betreffen kann, als gleichberechtigte Partner mit an den Verhandlungstischen zu sitzen!"

Ein zentrales Anliegen für den Herbst: Alle Pensionisten brauchen den AVAB zurück!

Khol zeigt sich erfreut, dass - wie die Salzburger Nachrichten am Samstag berichteten - nun 31.000 Alleinverdiener-Pensionisten mit der August-Pension fast 200,- Euro an Nachzahlung und anschließend rund 22,- Euro monatlich an Mehr-Pension erhalten werden. Und er stellt dazu klar:

"Ein zentrales Anliegen für die Verhandlungen im Herbst wird jedenfalls sein: Alle Pensionisten brauchen den AVAB zurück. Die Einsparungen, die jetzt noch durch die Grenzziehung bei einer Brutto-Pension von 2.200,- Euro, erzielt werden können sind gering -der Verwaltungsaufwand hingegen überbordend hoch. Das macht so keinen Sinn!"

Khol über die Seniorenbund-Kandidatinnen Mag. Aubauer und stv. GS Walpitscheker

Und Khol stellt die beiden Seniorenbund-Kandidatinnen persönlich vor:

"Gertrude Aubauer hat sich schon in der vergangenen Gesetzgebungsperiode als Seniorensprecherin hervorragend bewährt und zahlreiche Initiativen im parlamentarischen Raum gesetzt: bei der Pflege, im Konsumentenschutz, bei den verschiedenen Pensionsanpassungsfragen und Neuregelungen sowie in allgemeinen Finanzfragen. Im nächsten Nationalrat wird sie zu den erfahrenen und herausragenden Abgeordneten gehören und ist für einen Ausschussvorsitz qualifiziert. Als gewählte Stellvertreterin des Bundesobmannes wird Gertrude Aubauer auch die Seniorenangelegenheiten in National- und Bundesrat koordinieren", erklärt Khol.

"Susanne Walpitscheker ist 35 Jahre jung, kommt aus der Wirtschaft und ist seit 9 Jahren im Generalsekretariat des Seniorenbundes tätig - seit zwei Jahren als stv. Generalsekretärin. Sie leitet die Pressearbeit und das Publikationswesen und ist in allen Fragen firm, welche Pensionistinnen und Pensionisten betreffen. Mit ihrer großen Erfahrung als Ombudsfrau für Anliegen der 305.000 Mitglieder des Seniorenbundes kann sie im Nationalrat ihre Sachkunde einbringen. Sie ist ein Beweis dafür, dass in der ÖVP Alt und Jung für Pensionistenanliegen gemeinsam eintreten," so Khol weiter.

Kurzer Wahlkampf - weit und breit kein "Negative Campaigning"

"Die Wahlkampfkostenbegrenzung hat ein erstes positives Ergebnis:

Der Wahlkampf fällt kurz aus! Das schätzen wir Senioren besonders, haben wir doch schon zu Jahresbeginn festgehalten, dass wir von der Bundesregierung bis zum letzten Tag konstruktive Arbeit erwarten", kennt Khol die Wünsche der mehr als 305.000 Seniorenbund-Mitglieder.

Auch von so genanntem "Negative Campaigning" könne keine Rede sein, schon gar nicht von "Dirty Campaigning" betont Khol:

"Negative Campaiging heißt auf Deutsch, dass man gegen etwas auftritt. Die SPÖ tritt aber für den Steuerstaat ein. Die ÖVP für die individuelle Freiheit und für die Entfesselung der Wirtschaft. Und auch die Tatsache, dass die SPÖ meine in Wahlkämpfen seit Jahrzehnten traditionelle rot-weiß-rote Krawatte für ihren Spitzenkandidaten abkupfert, kann nicht als 'Dirty Campaigning' - zu Deutsch als schmutziger Wahlkampf - bezeichnet werden. Es wird ein kurzer, sauberer Wahlkampf nach dem die Österreicherinnen und Österreicher entscheiden werden: Sind wir für den Steuerstaat? Oder sind wir für individuelle Freiheit und die Entfesselung der Wirtschaft für 420.000 neue Arbeitsplätze? Meine Antwort auf diese Frage liegt auf der Hand. Wir werden in den kommenden Wochen konstruktiv daran arbeiten, die Seniorinnen und Senioren von unserem Weg, vom Weg der ÖVP, zu überzeugen", so Khol abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund,

stv. Generalsekretärin Susanne Walpitscheker, 0650-581-78-82, swalpitscheker @ seniorenbund.at, www.seniorenbund.at