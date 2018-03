Garantiert nicht umsonst: Ehrenamtlich für die Johanniter!

Am 28. August 2013 laden die Johanniter zum Informationsabend für das Ehrenamt.

Wien (OTS) - Dabei wird Interessierten Einblick in das vielfältige Angebot für ehrenamtliche Mitarbeit geboten, vom Sanitätsdienst über Rettungshundeführer bis zur Katastrophenhelferin und zum Ersten Hilfe-Trainer.

Ein Leben retten zu können, kann ein einschneidendes Erlebnis für den Retter oder die Retterin sein. Natürlich geht es bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit nicht immer um Leben und Tod, aber immer ist das "Gefühl, etwas sinnvolles tun zu können" die Hauptmotivation.

Bei dem Informationsabend der Johanniter können Besucherinnen und Besucher erfahren, wie sie Lebensretter werden können oder Menschen im Krankentransport begleiten. Auch was im Katastrophenhilfedienst zu tun ist oder wie sie Vierbeiner zum Rettungshund ausbilden können. Die Johanniter bilden am Ehrenamt interessierte Personen in dem gewünschten Fachgebiet aus, in dem sie später als Ehrenamtliche tätig sein wollen. Zum Beispiel kann man kostenlos die staatlich anerkannte Ausbildung zum Rettungssanitäter bzw. zur Rettungssanitäterin absolvieren.

Interessierte sind herzlich zum Informationsabend eingeladen:

Mittwoch, 28. August 2013, 19:30 Uhr

Ignaz-Köck-Straße 22

1210 Wien

Die Johanniter bieten Dienstleistungen für Kranke und Menschen mit Behinderungen. Ehrenamtliche können sich im Rettungsdienst und Krankentransport, in der Erste-Hilfe-Ausbildung, im Katastrophenhilfsdienst, in der Rettungshundegruppe, in der Jugendarbeit oder im Eventbereich engagieren.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe zählt mit nahezu 900 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und etwa 180.000 Einsätzen jährlich zu den führenden Rettungsorganisationen Österreichs. 44.000 Förderer unterstützen die Arbeit der Johanniter und ermöglichen mit ihren Beiträgen ein breites Spektrum an sozialen und karitativen Leistungen, etwa Rettungsdienst und Krankentransport, Gesundheits- und Hauskrankenpflege, Palliativpflege, Soziale Dienste, Erste-Hilfe-Ausbildung, Katastrophenhilfe und Jugendarbeit. Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist ein Werk des evangelischen Johanniterordens und Mitglied der Diakonie Österreich.

