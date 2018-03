"Mehr Mariahilfer Straße": Sperre für Verkehr ab Mittwoch, 14. August, 20 Uhr bis Freitag 16.8. 6:00 Uhr

Wien (OTS) - Aufgrund der notwendigen Bodenmarkierungs- und Verkehrszeichenaufstellungsarbeiten zur Umsetzung der neuen Verkehrsorganisation der Mariahilfer Straße wird diese zwischen Kaiserstraße und Museumsplatz ab Mittwoch, 14. August 2013, 20 Uhr, für den Kfz-Verkehr gesperrt. Abgestellte Kfz müssen bis dahin außerhalb dieses Abschnitts geparkt werden.

Bis zum Inkrafttreten der neuen Verkehrsorganisation auf der Mariahilfer Straße beziehungsweise in den Bezirken 6 und 7 am 16. August 2013, 6 Uhr, werden u.a. auch (neben den weißen Fahrbahnbegrenzungslinien) die neuen gelben Bodenmarkierungen markiert, die das Halte- und Parkverbot in den Begegnungszonen anzeigen. In den Begegnungszonen ist künftig das Halten und Parken nicht gestattet, ausgenommen davon sind Lade- sowie "Kiss and Ride"-Zonen.

Mehr Infos: http://www.wien.gv.at/verkehr/parken/gelbe-linien.html

Die durchgängige Markierung der Bustrasse, aber auch andere Arbeiten (Entfernung alter Bodenmarkierungen) nehmen gewisse Zeit und auch Raum in Anspruch. Deshalb wird die Mariahilfer Straße von Mittwoch, 14. August 2013, 20 Uhr, bis Freitag, 16. August 2013, 6 Uhr, zwischen Getreidemarkt und Kaiserstraße vollständig für den Kfz-Verkehr gesperrt sein. Die Arbeiten sind so organisiert, dass die Linie 13A durchgehend fahren kann. Die AutofahrerInnen werden seit 23. Juli mit mehreren Aviso-Tafeln über die Komplettsperre der Mariahilfer Straße aufmerksam gemacht.

