ORF III mit Michael Maertens im "Festspielgespräch" und den besten Flops von "Was schätzen Sie ...?"

Am 13. August im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 13. August 2013, begrüßt Barbara Rett um 19.45 Uhr den Schauspieler Michael Maertens im Rahmen der "Salzburger Festspielgespräche". Er wird heuer 50 und gibt bei den diesjährigen Salzburger Festspielen als Zwirn in "Lumpazivagabundus" sein Nestroy-Debüt auf der Bühne der Halleiner Perner Insel. Unter der Regie von Matthias Hartmann ist er mit Nicholas Ofczarek (Knieriem) und Florian Teichtmeister (Leim) Teil des liederlichen Kleeblatts.

Die ORF-III-Kunst- und Antiquitätensendung "Was schätzen Sie ...?" präsentiert um 20.15 Uhr ein Best-of der "Flops & Fälschungen" der gesamten Sendungsgeschichte. Und in den vergangenen Jahren waren so einige Überraschungen dabei: Das Austropop-Urgestein Joesi Prokopetz hat ein Exponat aus der Opernwelt mitgebracht, das sich als nicht ganz so wertvoll erweisen sollte, wie zunächst vermutet. Bei Karl Hohenlohes Besuch im Wiener Stephansdom wiederum gab es gleich mehrere Überraschungen: Zum einen, dass in dem alten, ehrwürdigen Gebäude auch spannende zeitgenössische Kunst zu finden ist, zum anderen, dass auch dort nicht immer alles ganz echt ist. Die wohl interessanteste Fälschung der vergangenen Sendungen aber wurde von einem Gast aus Kärnten mitgebracht: Ein Objekt, das sich die Experten nicht nur ganz genau angesehen, sondern auch angehört haben. Auch die Uhren von Kabarettist Christoph Fälbl entpuppten sich als vertiabler Flop: Er hat es - wie könnte es anders sein - mit Humor genommen.

Im Rahmen der ORF-III-Kleinkunstleiste "Hyundai Kabarett-Tage" präsentiert Max Schmiedl um 21.05 Uhr sein Soloprogramm "Von Anfang an". Schmiedl erzählt seine heitere Lebensgeschichte und berichtet von Matrosenanzügen in der Volksschule, von geträumten Haupt- und tragenden Nebenrollen, von einem rauchenden Christkind und warum in seinem Leben eine ungarische Salami eine wichtige Rolle spielt.

Um 22.00 Uhr zeigt ORF III "Im Namen des Vaters" von Jim Sheridan im Rahmen der europäischen Artfilm-Leiste "euro.film". Der Film mit Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite und Emma Thompson aus dem Jahr 1993 basiert auf der wahren Geschichte der sogenannten "Guildford Four" und war für sieben Oscars nominiert. Es ist die Verfilmung der Autobiografie von Gerry Conlon, ein Plädoyer gegen polizeiliche Willkür und zugleich ein Vater-Sohn-Drama. Gerry Conlon wird nach einem fragwürdigen Prozess verurteilt, einen IRA-Bombenanschlag auf ein Londoner Pub verübt zu haben. Im Gefängnis teilt sich Gerry die Zelle mit seinem Vater Giuseppe. Dieser tritt gegen die Mühlen der Justiz an, was dem Sohn zuerst missfällt. Erst nach dem Tod des Vaters nimmt Gerry den Kampf auf.

