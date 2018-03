216 Millionen für schnellen Hochwasserschutz in Niederösterreich

Projekte im Umfang von 46 Millionen werden vorgezogen

BMVIT (OTS/Wien) - Das letzte Hochwasser hat gezeigt, dass sich ein sogenanntes Jahrhunderthochwasser an keine Regeln hält und auch nach elf Jahren auftreten kann. BMVIT, Land Niederösterreich und die Gemeinden haben daher beschlossen, beim Hochwasserschutz den Turbo einzulegen - bis 2019, vier Jahre früher als ursprünglich geplant, sollen in Niederösterreich alle Gemeinden vor einem schweren Hochwasser geschützt sein. ****

Bundeskanzler Werner Faymann und Infrastrukturministerin Bures betonten anlässlich der heutigen Pressekonferenz in St. Pölten die Sinnhaftigkeit der Projetzvorziehung:

"Wir müssen jetzt Maßnahmen setzen, damit wir beim nächsten Hochwasser noch besser geschützt sind", so der Bundeskanzler.

Infrastrukturministerin Doris Bures: "Beim Hochwasserschutz befinden wir uns in einem Wettlauf mit der Zeit. Wir müssen jetzt alles tun, um diesen Wettlauf zu gewinnen." Letztlich sei es weit sinnvoller, jetzt rasch in den Schutz der Bevölkerung in den gefährdeten Gebieten zu investieren als im Falle eines erneuten Hochwassers ein Vielfaches der Mittel in die Reparatur der Schäden, so Bures.

Konkret betrifft die Vorziehung zehn Projekte entlang der Donau. Sie sollen nach neuer Planung bereits 2019 fertigstellt sein. Ursprünglich war ihre Fertigstellung für 2023 geplant. Insgesamt werden in diese Projekte 216 Millionen Euro investiert. 50 Prozent der Kosten trägt das BMVIT, den Rest übernehmen das Land NÖ und die Gemeinden. Die geplanten Projekte bestehen - je nach lokaler Gegebenheit - aus mobilen und fixen Wänden, Pumpsystemen und Dämmen. Für die Vorziehung werden 46 Millionen Euro (von insgesamt 216 Mio.) früher als geplant ausgeschüttet - ein Großteil davon im Rahmen des Konjunkturpaketes.

Investitionen rechnen sich

10 Hochwasserschutzprojekte sind in Niederösterreich entlang der Donau bereits fertiggestellt und haben ihre Bewährungsprobe beim Jahrhunderthochwasser im Juni bestanden. Diese Investitionen haben sich gelohnt, das hat sich Beispiel Ybbs gezeigt: Durch die rechtzeitige Fertigstellung dieses Projekts im Jahr 2011 konnte ein Schaden wie im Jahr 2002 in der Höhe von rund 39 Mio. Euro verhindert werden. Zum Vergleich: Der Hochwasserschutz hat mit rund 24 Mio. Euro nur rund die Hälfte des Schadens eines einzigen großen Hochwassers gekostet.

Überblick über die wichtigsten Projekte entlang der Donau in NÖ

Bereits fertig gestellt

Ybbs

Mautern

Emmersdorf Luberergg (nur Schloss)

Spitz

Weissenkirchen

Rossatz (teilweise)

Tullnerfeld Nord

Klosterneuburg

Fischamend

In Bau/Planung/Vorbereitung (Beginn)

Marbach

Korneuburg

St. Pantaleon

Emmersdorf

Aggsbach Markt

Aggsbach Dorf

Bad Deutsch Altenburg

Rossatz

Ybbs Sarling

Ybbs Kemmelsbach/Neumarkt

Dürnstein

Persenbeug - Gottsdorf/Hagsdorf

Melk

Krems Stein

Beschleunigter Ausbau schafft zusätzliche Arbeitsplätze

216 Mio. Euro werden bis 2019 in den Hochwasserschutz in Niederösterreich investiert. Das schützt nicht nur zehntausende Menschen in jenen Gemeinden, die heute noch nicht über einen wirksamen Schutz verfügen, sondern schafft auch rund 700 zusätzliche Arbeitsplätze.

Zusätzlich wird die Hochwassermilliarde der Regierung (1 Mrd. Euro wird über einen Zeitraum von fünf Jahren in den Hochwasserschutz abseits der Donau investiert) mit 3.400 Arbeitsplätzen beschäftigungswirksam und wird so zu einer Belebung in der Baubranche beitragen.

Bures: "Wer schnell hilft, hilft doppelt. Das gilt hier wortwörtlich. Denn wir schützen die Bevölkerung durch den beschleunigten Ausbau in sehr vielen Gemeinden vor einem schweren Hochwasser. Und das wird auch zu einer spürbaren Belebung in der Baubranche führen und tausende zusätzliche Arbeitsplätze schaffen."

92 Millionen für die Sanierung von Hochwasserschutz

Insgesamt 92 Millionen werden in Niederösterreich in die Sanierung der bestehenden Dämme, die beim letzten Hochwasser stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, investiert. Diese Sanierungsarbeiten sollen bis spätestens 2020 abgeschlossen sein. Wichtigstes Projekt ist dabei die Erneuerung des Marchfeld-Dammes entlang der Donau um insgesamt 80 Millionen Euro.

Zusätzlich wird in Niederösterreich noch heuer mit der Reparatur der akuten Schäden an der bestehenden Hochwasserschutzinfrastruktur begonnen. Das BMVIT stellt dafür dieses Jahr 5 Millionen Euro zur Verfügung. Bereits nächstes Jahr sollen die Reparaturmaßnahmen abgeschlossen sein.

Hochwasserschutz des BMVIT

Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) ist für den Hochwasserschutz entlang der Donau und der March verantwortlich. In den Jahren 2007 bis 2013 wurden bereits 275 Millionen Euro in den Hochwasserschutz entlang der Donau (BMVIT 50 %) und 125 Millionen entlang der March investiert (BMVIT 100 %).

Die 68 km lange Hochwasserschutzanlage an der niederösterreichischen March - der March-Damm - wurde bereits im Februar eröffnet und brachte den Gemeinden entlang der March große Erleichterung. Denn im Jahr 2006 führte ein Hochwasser der March zu einem Dammbruch und verheerenden Schäden im Ausmaß von 70 Millionen Euro.

