Markowitz/Stronach: ÖBB schläft bei Fahrgastinformation

Fahrgäste empört über Vorverlegung der Zugabfahrt

Klagenfurt (OTS) - "Durch einige Hinweise und Anrufer haben wir einen Fall von ÖBB Fahrgastinformation beschrieben bekommen, der gründlich schief gegangen ist. Die Verbindung Velden-Spittal wurde am Samstag den 10.8. auf Grund von Baumaßnahmen einfach um ca. 20 Minuten vorverlegt", so Team Stronach Spitzenkandidat für die Nationalratswahl, Abg. Stefan Markowitz. "Ein kleiner Hinweis im Internet sollte laut ÖBB genügen um Fahrgäste davon in Kenntnis zu setzten wann ihr Zug nun fährt. Das ist eine Frechheit!" kritisiert Markowitz hier das Fehlverhalten der ÖBB.

Die Fahrgäste waren pünktlich am Bahngleis, allerdings nur um zu erfahren, dass ihr Zug bereits ohne sie abgefahren war. So gab es nur verdutzte und vor allem ziemlich verärgerte Passagiere, die keine Möglichkeit mehr hatten, an diesem Abend noch ihr Fahrziel zu erreichen, da dies der letzte Zug an diesem Abend war.

Die fehlenden Informationen an den Bahnhöfen, aber auch im Zug, zählen dauerhaft zu den Top-Problemen im Schienenverkehr. Im Schnitt sind nur 27 Prozent der Fahrgäste mit den Informationen rund um Abfahrt und Ankunft der Züge zufrieden, der Rest ist unzufrieden oder nur mäßig zufrieden. "Diese Zahlen zeigen, wie viel bei der ÖBB noch zutun ist, um eine bessere Infrastruktur gerade auch für den Tourismus in Österreich zu schaffen", so Markowitz.

