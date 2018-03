Stöger: HPV-Impfung ab Februar gratis

Wesentlicher Beitrag zu Prävention von Gebärmutterhalskrebs

Wien (OTS) - Gesundheitsminister Alois Stöger präsentierte am Montag die nächste Ausbaustufe des nationalen Impfkonzepts. Mit Februar 2014 können Kinder ab dem vollendeten neunten Lebensjahr im Rahmen des Schulimpfprogramms gratis gegen HPV (Humane Papilloma-Viren) geimpft werden. "Wir haben das Gratis-Kinderimpfprogramm Schritt für Schritt ausgebaut. Ich bin mir sicher, dass wir mit der Aufnahme der HPV-Impfung einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit der Menschen in Österreich leisten. Wir werden damit Leben retten."

"Eine HPV-Infektion kann die Ursache für die Entwicklung bösartiger Tumoren sein, darunter Krebsformen im HNO- und Genitalbereich sowie der häufig genannte Gebärmutterhalskrebs", erläutert Dr.in Pamela Rendi-Wagner, Sektionschefin im Gesundheitsministerium. Bundesminister Stöger weiter: "Dass die HPV-Impfung eine reine Frauen-Impfung sei, ist längst überholt. Frauen und Männer erkranken gleichermaßen und müssen daher auch gleich geschützt werden. Aus diesem Grund wird die HPV-Impfung auch in Österreich für Mädchen wie Buben kostenlos zur Verfügung stehen. Damit sind wir Vorreiter in Europa."

Das nationale Impfkonzept enthält bereits jetzt zwölf Gratis-Impfungen, darunter die Immunisierung gegen Masern, Rota-Viren oder Tetanus. Im Jahr 2012 erweitere Gesundheitsminister Stöger das Programm bereits um die Impfungen gegen Pneumokokken und Meningokokken. Die HPV-Impfung ist seit der Einführung des Impfprogramms im Jahr 1998 die dreizehnte kostenlose Impfung.

"Im Bereich der Prävention können wir eine beachtliche Bilanz vorlegen. Wir haben unter Einbeziehung von BürgerInnen und ExpertInnen die zehn Rahmen-Gesundheitsziele für Österreich entwickelt, die unsere gesundheitpolitische Richtschnur darstellen. Mit dem Nationalen Aktionsplan Ernährung bekämpfen wir nicht-übertragbare Krankheiten. Und um die Investitionen in Prävention nachhaltig sicher zu können, wurden 150 Millionen Euro im Rahmen der Gesundheitsreform für Präventionsprojekte garantiert. Wir haben gemeinsam viel erreicht und setzen mit der HPV-Impfung einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Zukunft", so Stöger abschließend.

Service: Nähere Informationen auf www.bmg.gv.at

