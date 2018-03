ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von der Leichtathletik-WM und vom Basketball-EM-Qualifikationsspiel Österreich - Dänemark

Am 13. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 13. August 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft Moskau 2013 um 7.25 und 16.55 Uhr und vom Basketball-EM-Qualifikationsspiel Österreich - Dänemark um 20.15 Uhr sowie die Höhepunkte vom Fußball-Freundschaftsspiel Ukraine - Österreich um 5.15 Uhr, vom Vienna City Marathon 2010 um 14.15 Uhr, von der Beachvolleyball-World Tour 2013 in Anapa und von der Beachvolleyball-U21-WM in Kroatien um 22.15 Uhr und vom Peakbreak 2013 um 22.45 Uhr.

Die 14. IAAF Leichtathletik-Weltmeisterschaften finden vom 10. bis 18. August in Moskau statt. ORF SPORT + überträgt täglich live und hat dabei alle Highlights im Programm. Insgesamt berichtet ORF SPORT + fast 60 Stunden live von diesem Großereignis. Thomas König und Dietmar Wolff kommentieren die WM aus Moskau. Beim größten globalen Sportereignis des Jahres treten 1.974 Athleten aus 206 Nationen in der olympischen Kernsportart an.

Österreichs Basketball-Nationalteam landete in Luxemburg den erwarteten Pflichtsieg: Im vierten Gruppenspiel der EM-Qualifikation gewann die Mannschaft von Headcoach Werner Sallomon mit 98:65 (44:37). Österreich hält damit bei drei Siegen und einer Niederlage. Nach drei Auswärtsspielen in Serie bereitet sich die Mannschaft auf die abschließenden Heimpartien im Schwechater Multiversum gegen Dänemark und die Schweiz (16. August) vor. Der Gruppensieger steht im Semifinale (22. August auswärts und 25. August inSchwechat). Erreicht Österreich das Finale, wird dieses am 29. August (Schwechat) und 1. September (auswärts) ausgetragen. Kommentator ist Michael Guttmann.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 12. August, kurzfristige Programmänderungen möglich)

