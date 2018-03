JUBILÄUM - 60 JAHRE : INT. GARTENBAUMESSE TULLN nur vom 29. August bis 2. September 2013

ÖSTERREICHS GRÖSSTES GARTENEVENT MIT EUROPAS GRÖSSTER BLUMENSCHAU "SPIEL UND SPASS"

Tulln (OTS) - Nur vom 29. August bis 2. September wird das Tullner Messegelände zum Zentrum der Garten- und Blumenliebhaber - auf Europas größter Blumenschau. Auf der Int. Gartenbaumesse in Tulln finden Sie die neusten Trends für Ihren Garten, Ihre Terrasse und die dazugehörige Technik im Garten.

Private Pooloase - Luxus und Technik im Einklang

Der Traum vom eigenen Pool ist ein sehr individueller. Umfassende Planung, individuelle Ausführung bis hin zur umweltfreundlichen und kostengünstigen Instandhaltung, all dies gehört zum zentralen Thema einer Planung für sein persönlich gestaltetes Swimmingpool. Daher benötigt man Fachwissen gepaart mit Erfahrung und Technik, denn nur so können höchster Komfort und dauerhafte Badefreuden garantiert werden. "Intelligente Wasseraufbereitung in Verbindung mit modernster Dosiertechnik, LED-Beleuchtung und netzfähiger Poolsteuerung garantieren effizientes Badevergnügen." so Johann Poinstingl, Geschäftsführer Leidenfrost Pools . Dadurch wird das Thema "Wohnen im eigenen Garten" wieder um ein Stück erweitert.

Der Schwimmteich im eigenen Garten - die reine Natur

Baden in klarem Wasser, frei von Pflanzen und dennoch umgeben von der mit Schilf und Seerosen bewachsenen Uferzone. Diese Randzone, die als reinigender Regenerationsbereich dient, ist vom Schwimmbereich abgetrennt. Es ist sozusagen der "Klassiker" und den Schwimmteichen. Meist haben diese Anlagen eine sehr freie, naturnahe Form. Der Holzsteg, direkt an die Terrasse angebunden, bringt ein besonderes Flair. Mauern, Natursteine, Winkelelemente aus umweltfreundlichem Recyclingkunststoff oder Holz sind die Trends der heurigen Saison. Der flache Randbereich wärmt sich in der Sonne rasch auf und versorgt über den Filterkreislauf den Schwimmbereich mit "solarbeheiztem" Warmwasser. Lassen Sie sich von den Landschaftsgestaltern inspirieren und holen Sie sich Tipps und Tricks auf der Int. Gartenbaumesse in Tulln.

Individuelle Gartengestaltung aus Meisterhand

Gefühl für die Natur, Verständnis für Raum und Formen, Kreativität und vor allem Leidenschaft, das sind die Eckpunkte für eine individuelle Gartengestaltung. So entstehen Orte zum Energie tanken, Wohlfühlen, Abspannen und Entspannen. Holz und Stein in harmonischer Verbindung mit der Natur. Stein für Wege, Terrassen, Stufen, Sitzplätze, Einfassungen und Einrahmungen. Der gefühlvolle Umgang mit Naturstein bringt so viel Harmonie in Ihren Garten. Jedes Produkt ist ein Unikat, das über Jahrzehnte, ja Jahrhunderte hinaus, dekorativ und repräsentativ sein kann. Informieren Sie sich auf der Int. Gartenbaumesse Tulln und holen Sie sich Informationen bei den Landschaftsgärtnern für Ihre individuelle Gartengestaltung.

Gartentechnik am neuesten Stand

Für große Rasenflächen findet der Rasentraktor immer größerer Beliebtheit. Er bietet beste Motorleistung, geringe Abgase, geringen Verbrauch und weniger Lärmbelästigung als herkömmliche Motoren. Absolutes "must have" der heurigen Saison im eigenen Garten, ist die ultimative Mählösung - ein Rasenmähroboter. Er mäht den Rasen selbstständig, während Sie entspannen oder andere Dinge tun. Noch dazu ist er ein hervorragender Mulchrasenmäher, der das Gras besser als traditionelle Rasenmäher mulcht. Auf der Int. Gartenbaumesse Tulln finden Sie sämtliche namhafte Marken und Hersteller sowie Beratung und Tipps vom Profi.

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 11,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: EUR 9,-

Jugendliche von 6 - 15 Jahren: EUR 2,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei



NUR VOM 29. August bis 2. September

INT. GARTENBAUMESSE + Die Garten Tulln = 1 TICKET



Int. Gartenbaumesse Tulln



mit Europas größter Blumenschau



Datum: 29.8. - 2.9.2013, jeweils 09:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Messe Tulln

Messegelände , 3430 Tulln an der Donau



Url: www.messe-tulln.at



