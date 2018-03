VP-Hoch ad Frey: Beinharter Apologet der komplett verfehlten grünen Verkehrspolitik

Wien (OTS) - "Als Wissenschafter sollte Harald Frey eigentlich wissen, dass es "die eine allumfassende Wahrheit" nicht gibt, und den Diskurs suchen. Stattdessen schwingt er sich in einer geradezu arroganten und überheblichen Art und Weise als allwissender Experte auf und geriert sich im Paarlauf mit Kollegen Knoflacher als beinharter Apologet der komplett deplatzierten grünen Verkehrspolitik", so ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch in einer ersten Reaktion auf das Interview mit dem Verkehrsplaner Harald Frey in der Tageszeitung "Die Presse".

"Diese Äußerungen des grün-affinen Verkehrsplaners sind nur ein weiterer Beweis dafür, dass die Grünen den Menschen in dieser Stadt ihren Willen aufzwingen und ihnen vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben. Es kann nicht sein, dass man den Menschen, die auf ihr Auto angewiesen sind, das Leben schwer macht, Prestigeprojekte wie die Umgestaltung der Mariahilfer Straße forciert und diese auch noch mit fragwürdigen wissenschaftlichen Expertisen untermauert", so Hoch weiter.

"Die Menschen in Wien haben sich eine Verkehrspolitik verdient, die alle Verkehrsteilnehmer fair behandelt, auf ihre Bedürfnisse eingeht und nicht mit ideologischen Scheuklappen agiert", so Hoch abschließend.

