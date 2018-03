FPÖ-Leyroutz weist SPÖ-Vorwürfe scharf zurück - SPÖ steht selbst im Visier der Korruptionsstaatsanwaltschaft

Ablenkungsmanöver ist durchschaubar

Klagenfurt (OTS) - Als "durchschaubares Ablenkungsmanöver" bezeichnete heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, die hilflosen Anpatzungsversuche der FPÖ Kärnten durch SPÖ-Klubobmann Seiser, um von den eigenen Korruptionsskandalen abzulenken. "Für die LH Kaiser und die SPÖ-Kärnten wird es nämlich selber eng", weist Leyroutz die Unterstellungen von Seiten der SPÖ scharf zurück.

Leyroutz erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass sich SPÖ-Chef Kaiser selbst im Visier der Korruptionsstaatsanwaltschaft befindet. Neben der Top-Team-Affäre, der über 1 Million Euro Aufträge an die ebenso SPÖ-nahe Werbeagentur "Platzl Zwei Dr. Klaus Moser GmbH, habe Kaiser für Eigenwerbung an die SPÖ-nahe Agentur Fussi, nachweislich Sportförderungsmittel missbräuchlich verwendet und den zahlreichen Kärntner Sportverbänden und -Vereinen vorenthalten.

Leyroutz zitiert wörtlich aus einem Schreiben des Landessportdirektors Tellian an das Büro Kaiser: "Wie mit Schreiben vom 18.2.2009 bereits mitgeteilt, ist das Budget beim VA 1/26911/9/7232 "Breiten- bzw. Gesundheitssport; Repräsentationsausgaben des Landessportreferenten" überschritten (PH 2 - Euro 30.962,70) und dadurch Zahlungen an die Werbeagentur Fussi GmbH in Höhe von insgesamt Euro 105.136,81 und an Herrn Reinhard Eberhard in Höhe von Euro 10.000,00 aufgrund der "Zwölftelregelung" nicht mehr möglich. Es kann daher nur eine Bezahlung der offenen Rechnungen aus Sportförderungsmitteln erfolgen, was zu einer eklatanten Kürzung des Sportbudgets der Kärntner Sportverbände, Sportvereine und letztlich der Kärntner Sportler führen würde."

Diese Warnung habe Kaiser leider auf dem Rücken der Sportvereine leichtfertig in den Wind geschlagen. "Die Eigenwerbung für die SPÖ war ihm wichtiger, als der verantwortungsvolle Umgang mit Steuergeld. Mit Schmutz auf andere zu werfen, wenn man selbst mitten im Sumpf steht, richtet sich von selbst", schließt Leyroutz.

