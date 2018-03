Junge ÖVP gratuliert Thomas Gaar zu seiner Wahl zum neuen Bundesobmann der Schülerunion

Erfolgreiche Bildungspolitik stellt Schüler und nicht Ideologie in den Mittelpunkt

Wien, 12. August 2013 (OTS) "Die Schülerunion ist seit Jahren DIE Stimme der Schülerinnen und Schüler in Österreich und setzt sich erfolgreich und professionell für deren Anliegen ein. Im Namen der Jungen ÖVP gratuliere ich Thomas Gaar und seinem Team ganz herzlich zur neuen Aufgabe in der Schülerunion und wünsche ihnen viel Erfolg für das kommende Jahr. Dem scheidenden Obmann Daniel Perschy wünsche ich alles Gute für seine Zukunft und bedanke mich bei ihm für sein großes Engagement", so Sebastian Kurz, Bundesobmann der Jungen ÖVP, anlässlich des 41. Bundestages der Schülerunion. ****

Anstelle von trennender Ideologie stellt die Schülerunion die Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt ihrer Arbeit und setzt sich für Verbesserungen direkt im Klassenzimmer ein. An Baustellen mangelt es derzeit im Bildungsbereich nicht: "Wir brauchen eine Schule, die junge Menschen bestmöglich auf das Leben vorbereitet. Dabei zählt nicht, wie die Schulform heißt, sondern wie der Unterricht gestaltet ist. Zeitgemäße Lehrpläne, bessere Infrastruktur und flexibler gestalteter Unterricht müssen daher endlich Realität werden. Dieses Ziel können wir nur dann erreichen, wenn wir gemeinsam - über Organisationsgrenzen hinweg - für unsere jungen Anliegen einstehen und hart arbeiten", stellt Kurz abschließend fest.

