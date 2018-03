Aviso: Unternehmerforum Nachhaltiges Wirtschaften am 10. September in Linz

Internationale CSR-Leitlinien in der unternehmerischen Praxis

Linz (OTS) - Die Veranstaltung "Unternehmerforum Nachhaltiges Wirtschaften: Internationale CSR-Leitlinien in der Praxis", die von respACT und dem Deutschen sowie Österreichischen Global Compact Netzwerk organisiert wird, thematisiert, wie Unternehmen mit Hilfe von internationalen Standards und Leitsätzen gesellschaftliche Verantwortung in der Lieferkette wahrnehmen können.

Unter anderem werden OÖ Ferngas und PUMA AG über die Umsetzung von Leitlinien wie ISO 26000, Global Compact oder OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen berichten.

Weitere Infos sowie das detaillierte Programm finden Sie unter

http://www.respact.at/site/termine/calendar/1000.html.

Anmeldungen richten Sie bitte an office @ respact.at oder telefonisch an 01 710 10 77 0.

Datum: 10.9.2013, 17:00 - 19:30 Uhr



Ort:

OÖ Ferngas AG

Neubauzeile 99, 4030 Linz



Url: http://www.respact.at/site/termine/calendar/1000.html



