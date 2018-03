Lotto: Doppeljackpot - 3 Millionen Euro für den Mittwoch-Sechser

Drei knackten Joker Jackpot und gewannen je rund 134.000 Euro

Wien (OTS) - Die Spannung bei Lotto "6 aus 45" wird um zumindest eine Ziehung verlängert, denn am vergangenen Sonntag gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Sechser, und somit geht es um einen Doppeljackpot. Am kommenden Mittwoch warten daher rund 3 Millionen Euro auf all jene, denen es gelingt, die "sechs Richtigen" zu tippen.

Zwei Spielteilnehmern glückte am Sonntag ein Fünfer mit Zusatzzahl und damit ein Gewinn von jeweils mehr als 80.000 Euro. Ein Wiener war dabei mit einem Quicktipp erfolgreich, ein Tiroler kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an.

Joker Beim Joker ist der Jackpot gefallen, es gab vier Quittungen mit der richtigen Zahlenkombination, aber nur drei Gewinner. Zwei Niederösterreicher und ein Tiroler erhalten für ihr "Ja" zum Joker jeweils rund 134.000 Euro. Ein Kärntner entschied sich für das "Nein" und verzichtete damit auf einen sechsstelligen Gewinn.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 11.8.2013:

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.884.683,50 - 3 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 80.212,50 190 Fünfer zu je EUR 921,10 409 Vierer+ZZ zu je EUR 149,70 8.496 Vierer zu je EUR 33,90 10.052 Dreier+ZZ zu je EUR 13,90 125.497 Dreier zu je EUR 4,00 329.030 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 4 8 17 21 22 32 Zusatzzahl: 15

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 11.8.2013:

3 Joker zu je EUR 133.816,90 14 mal EUR 7.700,00 130 mal EUR 770,00 1.264 mal EUR 77,00 13.034 mal EUR 7,00 134.293 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 6 9 4 5 0 7

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Mag. Günter Engelhart, Gerlinde Wohlauf

Tel.: 01 790 70 / 1910, 01 790 70 / 1920



www.lotterien.at

www.win2day.at