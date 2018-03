SP-Peschek: "Wien die Jugendhauptstadt Europas!"

Wien (OTS/SPW-K) - "Junge Menschen erwarten von der Politik zu Recht Mut und Visionen, um damit bestmögliche Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes, glückliches Leben in Würde zu schaffen. Wien leistet vom gratis Kindergarten, Ausbau der ganztätigen gemeinsamen Schule bis hin zur Wiener Ausbildungsgarantie unglaublich viel. Diese Maßnahmen sind wichtige Zeichen, die es auch in der Zukunft aufrechtzuerhalten gilt", betont SPÖ Jugendsprecher und Gemeinderat Christoph Peschek anlässlich des "Internationalen Tages der Jugend".

"Unser Anspruch ist, dass nicht die Brieftasche der Eltern die Entwicklung der Kinder entscheidet. Daher haben wir in Wien bekanntlich die höchste Mindestsicherung für Kinder in ganz Österreich eingeführt oder auch das TOP-Jugendticket für die Ost-Region. Mit unserem flächendeckenden Netz an JugendarbeiterInnen unterstreichen wir einmal mehr, dass Wien die Jugendhauptstadt Europas ist", so der SP-Jugendsprecher.

Peschek: "Der UN-Gedenktag hat zum Ziel, öffentliches Bewusstsein für die Herausforderungen zu schaffen, mit denen Jugendliche konfrontiert sind. Es geht also auch darum, Perspektiven, Start- und Jobchancen weiterzuentwickeln und zu verbessern, den Dialog mit der Jugend zu intensivieren. Dafür setze ich mich ein."

Die Lebensqualität der Menschen hänge auch in einem hohen Ausmaß an den Rahmenbedingungen der Arbeitswelt. Dementsprechend sei der Kampf gegen Arbeitslosigkeit von großer Bedeutung. "Die Stadt Wien bemüht sich mit ganzer Kraft um Jugendbeschäftigung - so werden beispielsweise insgesamt rund 10.000 Ausbildungsplätze von der Lehre bis zur Krankenpflege angeboten", betont Peschek. Auch die Privatwirtschaft sei aufgerufen, einmal mehr ihrer sozialen Verantwortung nachzukommen. Denn es sei nicht zu akzeptieren, dass nur 8,5 Prozent der Wiener Privatwirtschaftsbetriebe Lehrlinge ausbilden. "Die weiteren sechs Wiener Maßnahmen für mehr Chancen, wie beispielsweise die Berücksichtigung von Ausbildungsbetrieben bei der öffentlichen Auftragsvergabe oder der Wiener Qualitätssiegel für die Lehrlingsausbildung, schaffen tatsächlich Zukunftsperspektiven. Die Bundesebene soll sich diesen Beispielen annehmen."

Das VP-Wahlprogramm kostet Arbeitsplätze

Das aktuelle Wahlprogramm der ÖVP sei allerdings ein Schlag ins Gesicht der Jugend: "Denn eine Arbeitszeitverlängerung, den Abbau von ArbeitnehmerInnenrechte und weitere Privatisierungen zu fordern, bedeuten insgesamt einen Arbeitsplatzabbau. Und das auf Kosten der Jungen. Daher fordern wir das Gegenteil der ÖVP:

Arbeitszeitverkürzungen, steuerliche Entlastungen der ArbeitnehmerInnen finanziert durch Vermögenssteuern sowie ein starker Staat im Interesse insbesondere der jungen Menschen", kommentiert Peschek das VP-Wahlprogramm.

Im Interesse der Jugend bleibe trotz zahlreicher sozialdemokratischer Erfolge noch viel zu tun. "Der Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit, beste Bildungschancen für alle sowie leistbare und genügend Wohnungen für Junge stehen bei uns auf der Tagesordnung ganz oben." Ziel sei es, allen Heranwachsenden in allen Lebensbereichen die bestmögliche Unterstützung zu bieten: "Jeder Mensch soll unabhängig der sozialen Situation, des Geschlechts oder der Herkunft dieselben Chance und Rechte im Leben haben", so Peschek abschließend.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat in ihrer Resolution A/RES/54/120 1999 den 12. August zum "Internationalen Tag der Jugend" erklärt.

