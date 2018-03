"kreuz und quer" mit Teil 2 der Doku "Morgenland" über den Islam

Weiters am 13. August: "Rumi - Poesie des Islam"

Wien (OTS) - Christoph Riedl präsentiert am Dienstag, dem 13. August 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit "Morgenland: "Mit den Schwertern des Geistes" den zweiten Teil des "kreuz und quer"-Dreiteilers. Um 23.15 Uhr behandelt die Dokumentation "Rumi - Poesie des Islam" von Houchang Allahyari Leben, Philosophie und Poesie eines der wichtigsten Dichter und Mystiker des islamischen Kulturkreises, Djallaledin Maulana Rumi.

"Morgenland (2) - Mit den Schwertern des Geistes", 22.30 Uhr, ORF 2

Als das christliche Europa im dunklen Mittelalter scheinbar schlief, erblühte in den islamischen Großreichen zwischen Südspanien und dem Himalaya eine Hochkultur, wie sie die Welt bis dahin kaum gesehen hatte. Sie entstand aus den "Schwertern des Geistes": So umschrieben die Muslime im Mittelalter die Wissenschaften und Künste. Das waren Waffen, die sie weit besser als ihre europäischen Zeitgenossen zu nutzen wussten.

Freier Geist in Andalusien

Auf drei Kontinenten und in sechs Ländern erzählt diese Folge von "Morgenland" das goldene Zeitalter des Islam. Wieder ist dabei der Blickwinkel des Gemeinsamen von Interesse. Wo sind die Schnittlinien christlicher und islamischer Kultur, wo profitierte einer vom anderen - und wo trennten sich die Wege?

Die Mauren in Andalusien sind überragend an Bedeutung: Hier herrschte über Jahrhunderte eine freie Geisteshaltung, die entscheidend zur Weltkultur beitrug. Al-Andalus ist der Umschlagplatz arabischen Wissens ins christliche Europa. Eine Meisterleistung ist der legendäre Flugversuch des Abbas Ibn Firnas vor Cordoba: Sein dem Federkleid der Tauben abgeschauter Hängegleiter trug den Flieger immerhin 300 Meter weit.

In Cordoba finden weitere Höhenflüge der arabischen Wissenschaften statt: Zum Beispiel finden sich hier die ersten Krankenhäuser auf europäischem Boden - die arabischen Wissenschafter erforschten Hygiene, ansteckende Krankheiten und Chirurgie. Und sie waren ungemein wichtige Kulturvermittler: Europa verdankt ihnen die Überlieferung vieler bedeutender lateinischer und griechischer Schriften des Altertums. Große kulturelle Zentren dieser Zeit sind in Andalusien die Palaststadt Medinat az-Zahra und Granada.

Die fortschrittlichste Medizin

Die Überlegenheit der arabischen Wissenschaften führt ins heutige Usbekistan: Ibn Sina, ein wahres Universalgenie, begründete die empirische Medizin. Seine Ideen machten ihn bis in die Neuzeit hinein zum einflussreichsten Medizingelehrten. Und in seinem Heimatland setzte mit der Astronomie und den Himmelsobservatorien ein beispielloser Höhenflug an. Am aufregendsten aber war das Leben im Bagdad des neunten und zehnten Jahrhunderts: Einer Weltstadt mit Dutzenden von Bibliotheken, Universitäten und Übersetzerschulen. Eine wahrhaft multikulturelle, kosmopolitisch aufgeklärte Stadt.

Die aufwendigen Spielszenen dieser Morgenland-Folge entstanden in den Atlas-Studios im marokkanischen Ouarzazate. Die Gesprächspartner über die Hintergründe dieser großen Zeit des Islam sind unter anderem der Aga Khan, das Oberhaupt der Ismailiten, der katholische Theologe Hans Küng und Scheich Mohammed al-Quassimi, Emir von Sharjah.

Den dritten Teil mit dem Titel "Morgenland - Imperien am Scheideweg" zeigt ORF 2 am Dienstag, dem 20. August, um 22.30 Uhr.

Rumi - Poesie des Islam, 23.15 Uhr, ORF 2

Radikale Islamisten, Terrorwarnungen und Meldungen von Anschlägen: In der gängigen Medienberichterstattung des Westens wird der Islam -verstärkt seit "9/11" - nicht selten generell mit Gewalt in Verbindung gebracht. Ein verzerrtes Bild, das der Weltreligion nicht gerecht wird. Andere Facetten des vielgestaltigen Islam werden dabei meist nur am Rande thematisiert. Eine davon ist die Mystik des Islam, der Sufismus.

Die Dokumentation "Rumi - Poesie des Islam" behandelt Leben, Philosophie und Poesie eines der wichtigsten Dichter und Mystiker des islamischen Kulturkreises, Djallaledin Maulana Rumi (1207 bis 1260). Er prägte für Hunderte Jahre Mystik, Dichtung und Musik im gesamten orientalischen Raum. Seine Philosophie ist bestimmt von der Idee einer Liebe, die zu Erkenntnis führt und Menschen aller Religionen und Völker verbindet. Mystiker im islamischen Raum, die manchmal Sufis genannt werden, sind überzeugt, dass Gott in den Menschen selbst zu finden sei, die ihn widerspiegeln und ihm als Gefäß dienen.

Noch heute werden seine Dichtungen von großen Sängern und Sängerinnen in der Türkei, Syrien, Iran, Pakistan, Afghanistan, Indien bis nach Bosnien immer wieder in ihren Liedern verarbeitet. In den USA hat beispielsweise Madonna mit zahlreichen anderen prominenten Hollywood-Größen wie Goldie Hawn, Demi Moore und Martin Sheen eine CD mit Rumi-Texten aufgenommen.

"Wasch deine Brust siebenmal von den Feindseligkeiten und werde zum Weinbecher der Liebe", schrieb Rumi. "Werde zur reinen Seele, sodass du der Seelen-Seele ebenbürtig bist. Berausch dich erst an der Liebe!"

Unter anderem kommt in der Dokumentation der frühere Präsident des Iran, Mohammed Khatami, der Präsident Afghanistans, Hamid Karzai, und die iranische Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi zu Wort.

Ein Film des österreichischen Regisseurs Houchang Allahyari.

