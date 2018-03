Russland gewann Hockey EM in Wien

Wien (OTS) - Mit einem 5:4 im Penalty Shoot-Out konnte Russland gestern im Finale gegen Frankreich seine Favoritenrolle behaupten, und ist somit Herren-Europameister 2013 im Hockey. Das österreichische Nationalteam holte bei der B-Europameisterschaft den dritten Platz.

Sportstadtrat Christian Oxonitsch besuchte das Finalspiel im Wiener Hockeystadion auf der Prater Hauptallee: "Mein Dank gilt dem Österreichischen Hockeyverband (ÖHV) der diese großartige Meisterschaft professionell und gelungen organisiert und ausgerichtet hat. Unserem Nationalteam gratuliere ich zu einem soliden dritten Platz, der angesichts der starken Konkurrenzteams in meinen Augen eine sehr gute Leistung ist. Mein Glückwünsch gilt außerdem Benjamin Stanzl aus Wien, der im Rahmen der EM zum "Best Player" gekürt wurde", so Oxonitsch.

Österreich konnte sich gegen Aserbaidschan 6:1 durchsetzen. Schottland und die Ukraine schafften nach einem 2:2-Unentschieden den Klassenerhalt, Wales und Italien stiegen ab.

