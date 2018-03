Sima: "Verputzen statt Verschwenden!"

Kampagne der Stadt Wien zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen im Müll

Wien (OTS) - Verputzen statt verschwenden: Lebensmittel im Wert von über 400 Euro landen pro Wiener Haushalt jährlich im Müll. Diese alarmierende Botschaft soll die Wienerinnen und Wiener wachrütteln, sorgsamer mit ihren Lebensmittel umzugehen, bewusster einzukaufen und in der Folge weniger in den Restmüll zu schmeißen. "Wir alle kennen das nur allzu gut: man geht einkaufen, kauft zu viel, lagert im Kühlschrank, die Ware läuft ab und landet ungeöffnet - oft aber noch genießbar - im Mistkübel", so Umweltstadträtin Ulli Sima. Sie will mit der aktuellen Kampagne der Initiative "natürlich weniger Mist" einen intensive Diskussion auslösen, Bewusstsein für einen sensiblen Umgang mit Lebensmitteln schaffen und konkrete Tipps zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen geben. Dies führt zur Entlastung der Umwelt und der Geldbörsen der Wienerinnen und Wiener.

In den Magen statt in den Mistsack!

Das Sujet zur Kampagne veranschaulicht und schockiert zugleich mit einer sehr einfachen Bildsprache: Der Tisch ist feierlich mit Teller und Besteck gedeckt, nur anstelle eines köstlichen Gerichts wird dem Betrachter ein prall gefüllter Mistsack mit eindeutiger Botschaft kredenzt: Jährlich landen in jedem Wiener Haushalt im Schnitt Lebensmittel im Wert von über 400 Euro nicht wie vorgesehen im Magen, sondern im Restmüll. "Neben dem ethischen Aspekt, sind auch die wirtschaftlichen und ökologischen Folgen unseres Konsumverhaltens zentraler Ansatzpunkt unserer Initiative", erläutert Sima heute bei einem Pressegespräch mit Wissenschaftlerin DI Felicitas Schneider von der Universität für Bodenkultur, die zahlreiche Studien zu diesem brisanten Thema verfasst hat.

"Wichtig ist die interdisziplinäre Betrachtung der Thematik entlang der gesamten Wertschöpfungskette, da viele Einflussfaktoren auf die Gründe für das Wegwerfen und auch die Barrieren für die Umsetzung von Vermeidungsmaßnahmen wirken", so Schneider. Es gilt alle Beteiligten an einen Tisch zu bekommen und gemeinsam Lösungen im vorhandenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, ökonomischen und rechtlichen Kontext zu erarbeiten. So müssen bei der Etablierung von alternativen Absatzmodellen für Lebensmittel mit geringfügigen optischen Makeln die Anforderungen der KonsumentInnen schon im Vorfeld berücksichtigt werden. Ebenso wie bei der Weitergabe von Lebensmitteln an sozial Bedürftige ganz selbstverständlich auf die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben geachtet wird, so Schneider.

Ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel wird weggeschmissen

Die Verschwendung von Lebensmitteln ist ein globales Phänomen:

Laut einer Studie der Welternährungsorganisation der UNO landen weltweit jährlich rund 1,3 Milliarden Tonnen an Lebensmitteln im Müll. Berücksichtigt ist dabei die Entsorgung entlang der gesamten Wertschöpfungskette - vom Anbau über die Produktion und Vertrieb bis hin zum Konsum. Diese Menge entspricht einem Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel und teilt sich zu gleichen Teilen auf Industrienationen und Entwicklungsländer auf. Allein innerhalb der Europäischen Union landen jährlich rund 89 Millionen Tonnen Lebensmittl im Müll.

Jährlich landen Lebensmittel im Wert von über 400 Euro pro Haushalt im Müll

Allein in Wien werden jährlich rund 70.000 Tonnen an genießbaren Lebensmitteln - das sind 40 kg pro Person - über den Restmüll entsorgt. Dies bedeutet, dass rund 14 % des Wiener Restmülls aus vermeidbaren Lebensmittelabfällen wie z.B. unverbrauchtem Gebäck oder Joghurt besteht. Analysen zeigen, dass viele Lebensmittel sogar vor dem angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum entsorgt werden. Der Warenwert dieser Menge beträgt über 400 Euro pro Wiener Haushalt im Jahr - viel Geld für jeden einzelnen, dass sicherlich besser investiert werden kann. Der aktuelle Vermeidungsschwerpunkt der Stadt Wien setzt genau bei den KonsumentInnen an und zeigt mit zahlreichen Projekten Wege auf, wie jeder einzelne diese Verschwendung reduzieren kann.

Wegschmeissen: Negative Auswirkungen auf die Umwelt

Lebensmittel benötigen entlang der gesamten Wertschöpfungskette -beginnend beim Anbau am Feld, über die Verarbeitung bis hin zum Handel - wertvolle und kostbare Ressourcen. Gleichzeitig entstehen dabei zahlreiche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt durch den Einsatz von Pestiziden oder Düngemitteln. Auch der Wasserbrauch bei der Herstellung von Lebensmitteln ist enorm. So werden durchschnittlich 15.000 Liter Wasser benötigt, um ein Kilogramm Rindfleisch zu produzieren. Jeder einzelne Konsument kann durch sein Einkaufsverhalten, die richtige Lagerung und Planung maßgeblich dazu beitragen, dass produzierte Lebensmittel nicht sinnlos im Müll landen.

Tipps für die KonsumentInnen:

- Beim Einkaufen Überblick bewahren:

o Schauen Sie vor dem Einkauf nach, welche "Schätze" sich noch im Vorrats- und Kühlschrank befinden

o Nie hungrig und immer mit Einkaufszettel einkaufen

o Kühltasche zum Einkaufen von gekühlten Lebensmitteln und Tiefkühlware: damit wird die Kühlkette nicht unterbrochen und die Lebensmittel halten länger.

- Infos zum Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): Dieses garantiert spezifische Produkteigenschaften bis zum definierten Datum. Lebensmittel können bei guter Lagerung auch darüber hinaus haltbar sein. So halten Eier oft Wochen länger als das MHD:

o Ei einfach in ein gefülltes Wasserglas legen. Sinkt es ab, ist es noch genießbar, schwimmt es auf, ist es alt. Durch Riechen und Schmecken kann festgestellt werden, ob Lebensmittel noch in Ordnung sind

- Richtige Lagerung beachten:

o Nutzen Sie die unterschiedlichen Kühlzonen des Kühlschrankes und schlichten Sie frisch eingekaufte Lebensmittel in den hinteren Teil. Fisch- und Fleischprodukte unbedingt oberhalb des Gemüsefaches lagern, da dies die kälteste Zone ist.

o Manche Lebensmittel vertragen sich nicht miteinander: Äpfel beschleunigen z.B. den Reifeprozess von anderen Obstsorten, wenn sie gemeinsam gelagert werden.

o Brot und Gebäck bleiben in einem Biokunststoffsack oder in der Brotdose länger frisch und knusprig.

- Restlküche spart Zeit und Geld:

o Spezielle Kochbücher und Rezepte aus dem Internet zeigen, wie kreativ die "Restlküche" sein kann und wie aus Resten leckere Schmankerln werden.

o Alte Semmeln und altes Brot lassen sich hervorragend zu Croutons oder Semmelbrösel verarbeiten.

Weitere Tipps und Infos auf www.wenigermist.at

"Verputzen statt Verschwenden"- die breite Info-Kampagne der Stadt Wien

o Über verschiedene Kommunikationskanäle wird in den nächsten Wochen breit zum Thema informiert.

o Internet : Einfache Tipps und weitergehende Infos gibt es auf www.wenigermist.at, auf der 48er-Facebookseite

o und in einem neuen Folder der MA 22 und MA 48, der bei diversen Veranstaltungen ausgegeben wird und auf der Homepage der MA 48 zum Download zur Verfügung steht.

o Am 29. August gibt es um 20.30 Uhr eine Gratisfilmvorführung der beeindruckenden Dokumentation "Taste the Waste" von Valentin Thurn auf der Piazzetta am Brunnenmarkt in Ottakring

o Am Wochenende vom 21. und 22. September findet am Gelände des Mistplatzes Hernals das 22. Mistfest statt. Natürlich wird auch hier die Vermeidung von Lebensmittelabfällen hochgehalten: Das Sujet der Kampagne ist als überdimensionales 3-D Objekt wird ausgestellt, die Wiener Tafel informiert über die Weitergabe von Lebensmitteln an Bedürftige.

o Dass Abfallvermeidung ganz einfach sein kann, stellt das eigens zur Kampagne gebrandete Spaghettimaß unter Beweis: Dies Schablone hilft bei der optimalen Portionierung von Spaghetti und wird im Rahmen von Informationsgesprächen bei diversen Veranstaltungen gratis ausgegeben.

o Grätzelprojekt in der Donaustadt: Durch Vernetzung von Landwirtschaft, Märkten und Supermärkten, Gastronomie, sozialen und anderen Einrichtungen in einem Grätzel der Donaustadt sollen auf regionaler Ebene Lebensmittelabfälle vermieden werden. Dazu werden von der Fa. Plansinn im Auftrag der MA 22 in einem ersten Schritt die vorhandenen lokalen Strukturen zur Nutzung und Weitergabe von Lebensmitteln sowie die ProduzentInnen und VerbraucherInnen im Grätzel erhoben. www.umweltschutz.wien.at/nachhaltigkeit/lebensmittelpunkt.html

o Pilotprojekt "Gemeinschaftlich getragener Landwirtschaftsbetrieb/ Genossenschaft für regionale Lebensmittel" Als Teil der Initiative "Nachhaltige Donaustadt" wird seit 2013 in Wien erstmals ein Projekt zur "solidarischen Landwirtschaft" mit einem Donaustädter Biobauern durchgeführt. Der landwirtschaftliche Betrieb Biohof Radl kooperiert dabei mit einer Gruppe privater Haushalte, wobei die AbnehmerInnen anhand einer Kostenschätzung die landwirtschaftliche Produktion vorfinanzieren und im Gegenzug den Ertrag ihres Anteils erhalten. Die AbnehmerInnen haben frisches, regionales, saisonales Gemüse und Obst; der Landwirt produziert keine Überschüsse, die entsorgt werden müssten. Infos: www.biohof-radl.at; www.solidarische-landwirtschaft.org

o Internationaler Abfallwirtschaftskongress in Wien: Vom 7. - 11. Oktober 2013 steht Wien im Fokus der internationalen Abfallwirtschaft. Über 1.000 Delegierte aus aller Welt werden beim ISWA-Weltkongress erwartet, welcher von der MA 48 veranstaltet wird. Die MA 22 präsentiert hier die Maßnahmen der Stadt Wien zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen.

o Wissenschaftlicher Förderpreis der MA 22: Im Zentrum des heurigen wissenschaftlichen Förderpreises steht ebenfalls die Vermeidung von Lebensmittelabfällen. Wissenschaftliche Arbeiten dazu können bis zum 13. September 2013 eingereicht werden (www.umweltschutz.wien.at/nachhaltigkeit/foerderpreis.html).

o Aktive Lebensmittelabfallvermeidung im Wiener Abfallwirtschaftsplan: Das Wiener Abfallvermeidungsprogramm, das im Rahmen der strategischen Umweltprüfung für den Wiener Abfallwirtschaftsplan erstellt wurde, sieht für die Jahre 2013 bis 2018 zahlreiche Maßnahmen vor, um den Anteil von Lebensmitteln, die im Mist landen, zu reduzieren.

Aktive Lebensmittelabfall-Vermeidung in der Stadt Wien seit langem ein Thema

Die Initiative "natürlich weniger Mist"

"Natürlich weniger Mist" - im Rahmen dieser von Umweltstadträtin Ulli Sima vor vielen Jahren ins Leben gerufenen Initiative werden richtungweisende und beispielhafte Projekte und Aktivitäten unterstützt, die zur Schonung wertvoller Ressourcen beitragen. Auch die aktuelle Kampagne "Verputzen statt verschwenden" wurde im Rahmen dieser Initiative gestartet. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Projekte unterstützt, wie etwa

o "Der Brotsack" als Mittel zur längeren Haltbarkeit von Lebensmitteln: In einer Untersuchung des IFA Tulln zur Haltbarkeit von Obst, Gemüse und Brot in Biokunststoffsäcken im Vergleich zu Polyethylensackerln oder offener Lagerung wurde festgestellt, dass in den meisten Fällen eine Verlängerung der Haltbarkeit durch den Brotsack aus Biokunststoff gegeben war.

o "Alles essen oder was?", über den bewussten Umgang mit Lebensmitteln

Unterstützung eines rund um das Thema Essen und seine Bedeutung für die Umwelt publizierten Leitfadens. Er ist speziell für die außerschulische Jugendarbeit als Schnittstelle zwischen der eher theoretischen Wissensvermittlung der Schule und dem Handeln in der Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen in der Familie und im Freundeskreis gedacht.

o So wird beispielsweise beim Spiel "Let's talk about snacks, baby!" Kindern und Jugendlichen näher gebracht, dass Lebensmittel natürlicherweise in einer bestimmten Region und in einem bestimmten Zeitraum (Saison) wachsen. Sie lernen, dass manche Produkte extra konserviert werden, damit sie während der langen Reise und Lagerung frisch bleiben, oder sogar unreif geerntet werden. So wird den Kids vermittelt, dass gesunde "Snacks" aus Österreich je nach Jahreszeit variieren.

Zwlt.: ÖkoKauf Wien geht mit gutem Beispiel voran

Im Rahmen von "ÖkoKauf Wien", dem Programm der Stadt Wien für ökologischen Einkauf, führte die Arbeitsgruppe "Lebensmittel" Studien in Häusern des Krankenanstaltenverbunds durch, um Lebensmitteleinkauf und -einsatz zu analysieren und zu optimieren. Als Folge davon setzt das Krankenhaus Hietzing bereits auf Ressourcenschonung und Abfallvermeidung im Umgang mit Lebensmitteln. So wurden die Reserve-Essen reduziert, die Bestellmöglichkeit von halben Wecken Brot ermöglicht, beliebte und weniger beliebte Speisen der Patienten erfragt, Rezepte überabreitet, Portionsgrößen reduziert und an Bedürfnisse der Patienten angepasst.

In den Wiener Pensionisten-Wohnhäusern der "Häuser zum Leben" wurde das System von Vorbestellungen für Mahlzeiten eingeführt. Das ermöglicht einen gezielten Einkauf der Lebensmittel und hat die Anzahl der Mahlzeiten, die früher weggeworfen werden mussten, signifikant verringert. Durch Optimierung der Abläufe bei der Verpflegung, Checklisten und die Anpassung der Portionsgrößen konnten im Jahr 2010 mehr als 200.000kg an Lebensmittelabfällen vermeiden werden. Mit dem "Natürlich gut-Teller", einem Projekt von ÖkoKauf Wien, wird seit 2012 auf weniger Fleisch dafür auf mehr regionales und saisonales Obst und Gemüse gesetzt. www.wenigermist.at/wien-isst-natuerlich-gut/

ÖkoEvents sparen Abfall

Die Stadt Wien unterstützt im Rahmen von ÖkoEvent Wiener VeranstalterInnen dabei, ihre Events nachhaltig auszurichten. Stadteigene Veranstaltungen sind ökologisch ausgerichtet. Besonderes Augenmerk wird auch hier auf die Vermeidung von Lebensmittelabfällen gesetzt. Kleinere Teller bei den Buffets und das Nachlegen kleinerer Mengen sorgt dafür, dass weniger Essen übrig bleibt. Überschüssige Speisen können entsprechend den Richtlinien des Leitfadens "Weitergabe von Lebensmittel an soziale Einrichtungen" http://www.ots.at/redirect/abfall an soziale Einrichtungen weitergegeben werden.

ÖkoBusinessPlan Wien-Betriebe tragen zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen bei

Der ÖkoBusinessPlan unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung von umweltrelevanten Maßnahmen und trägt dazu bei, Betriebskosten zu senken. Gezielte Beratungsangebote des Programms zeigen den Betrieben maßgeschneiderte Wege auf, wie z. B. auch Lebensmittelabfälle vermieden werden können. Ein einfaches, aber umso effizienteres Beispiel ist das Projekt "Webrestaurant" der Firma Cateringsolutions GmbH. Durch die Verknüpfung der Bestelldaten mit einer automatischen grammgenauen Berechnung der notwendigen Mengen der Lebensmittel für den Einkauf konnte das Abfallaufkommen hinsichtlich Lebensmittelabfälle deutlich reduziert werden. Der Betrieb konnte innerhalb von drei Jahren 14,3 Tonnen Lebensmittelabfälle einsparen.

Die Wiener Tafel - Verein für sozialen Transfer, ebenfalls Teilnehmerin des ÖkoBusinessPlan Wien, wurde vom Programmmanagement mit Betrieben wie Radatz Fleischwaren, Kraft Foods Österreich, REWE Group, SENNA Nahrungsmittel, Mautner Markhof Feinkost sowie Henkel und dem Hotel Hilton Vienna zusammengebracht. Seit einigen Jahren unterstützen diese Betriebe nun die Arbeit des Vereins mit der Abgabe von nicht verbrauchten oder nicht verkauften Lebensmitteln. Davon profitieren alle: Lebensmittel werden von der Wiener Tafel gezielt an sozial Benachteiligte weitergegeben, die Betriebe ersparen sich Entsorgungskosten, und die Umwelt wird entlastet.

Lebensmittelweitergabe an soziale Einrichtungen

Mit der Studie "Weitergabe von Lebensmitteln an soziale Einrichtungen", in Auftrag der MA 22 verschaffte sich die Stadt Wien eine Gesamtübersicht über die Situation der Lebensmittelweitergabe des Handels an soziale Einrichtungen in Wien. Demnach werden in Wien pro Jahr rund 2.252 Tonnen genießbare Lebensmittel von LebensmittelproduzentInnen und -händlerInnen an soziale Einrichtungen übergeben. Davon gehen rund 2.126 Tonnen (94,4 %) an sozial Bedürftige bzw. an Sozialmärkte.

Alle Infos zur aktuellen Kampagne auf www.wenigermist.at

