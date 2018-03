Sportminister Klug besucht Mountainbike-Jugend-Europameisterschaften und internationale ASKÖ-Radjugendtour

Wien (OTS/BMLVS) - In Stattegg bei Graz finden von 12. bis 16. August 2013 die Mountainbike-Jugend-Europameisterschaften statt. Mehr als 300 TeilnehmerInnen aus 19 Nationen sind gemeldet. Sportminister Klug besucht die Bewerbe am Dienstag, dem 13. August ab 14:00 Uhr.

Am Mittwoch, dem 14. August 2013 ab 16:00 Uhr nimmt der Sportminister am Tourabend der 28. Internationalen ASKÖ-Radjugendtour in Bad Tatzmannsdorf, Festbühne Josef Haydn-Platz, teil. Nachwuchshoffnungen aus 17 Nationen treten bei der anspruchsvollen Tour gegeneinander an.

