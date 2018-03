Aviso: Brauner präsentiert neue Fachkräfte-Initiative für Wiener Unternehmen

14.8. im INTERSPAR-Hypermarkt Wien Mitte

Wien (OTS) - Wiens Vizebürgermeisterin Renate Brauner stellt am kommenden Mittwoch in einem Mediengespräch im INTERSPAR-Hypermarkt in Wien Mitte die neue Fachkräfte-Initiative von waff (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds) und AMS Wien für Wiener Unternehmen vor. INTERSPAR ist eines der ersten Unternehmen, dass das neue Förderangebot von waff und AMS Wien für seine MitarbeiterInnen in Anspruch nehmen will.

Die neue Förderung steht Wiener Unternehmen offen, die ihre Hilfskräfte in Personalentwicklungsmaßnahmen einbeziehen und damit höher qualifizieren wollen. Die Fachkräfte-Initiative ist Teil des Qualifikationsplans Wien 2020.

Bitte merken Sie vor:

Mediengespräch: "Von der Hilfskraft zu Fachkraft" - neue Unternehmensförderung von waff und AMS Wien.

Zeit: Mittwoch, 14. August 2013, 10 Uhr

Ort: INTERSPAR-Hypermarkt Wien Mitte, the Mall, 1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 1b

Als GesprächspartnerInnen stehen zur Verfügung:

Vizebürgermeisterin Renate Brauner, Finanz- und

Wirtschaftsstadträtin

Renate Schreiner, INTERSPAR-Regionaldirektorin für Wien

Sabine Oberhauser, Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende des ÖGB

Winfried Göschl, stellvertr. Landesgeschäftsführer des AMS Wien

Fritz Meißl, waff-Geschäftsführer



