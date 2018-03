FP-Gudenus zu Bootsflüchtlingen: Menschenwürdige Asylwerber-Zentren an EU-Außengrenzen errichten!

Der Massenansturm von afrikanischen Flüchtlingen auf südliche EU-Mitgliedsstaaten erfordert internationale Solidarität

Wien (OTS/fpd) - 14.900 Bootsflüchtlinge sind heuer bis inklusive Juli etwa allein an der italienischen Küste und auf Lampedusa gelandet, auf den griechischen Inseln etwa 5.500. Die Dunkelziffern sind noch weit höher. "Man darf die südlichen EU-Staaten mit dem Problem nicht alleine lassen", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Seine Forderung: "Sowohl EU als auch UNO müssen in internationaler Solidarität helfen, an den EU-Außengrenzen menschenwürdige Asylwerber-Zentren zu errichten, in denen Flüchtlinge bleiben können bis sich die Lage in ihrer Heimat bessert und der Verfolgungsgrund wegfällt. Das hat bereits der ehemalige SPD-Innenminister Otto Schilly gefordert. Die vernünftige Idee ist aber von Gruppen, die mit der Betreuung von Flüchtlingen Geld machen, torpediert worden. Es ist höchste Zeit, sie wieder aufzugreifen!"

Bei Bau und Betrieb der Auffang-Zentren dürfe sich die Völkergemeinschaft nicht lumpen lassen: "Gute Sanitäreinrichtungen und medizinische Versorgung sind ebenso nötig wie etwa auch Bildungseinrichtungen und Sportmöglichkeiten. Das würde immer noch deutlich billiger kommen, als wenn man die Bootsflüchtlinge auf verschiedene Staaten aufteilt und sie dort die Sozialsysteme belasten und Betreuungs- und Beratungsvereinen sowie privaten Quartiergebern zu Gewinnen verhelfen."

Gudenus sieht aber noch einen weiteren Vorteil: "Gerade die südlichen EU-Mitgliedsstaaten kämpfen derzeit mit einer Rekordarbeitslosigkeit. Wenn EU und UNO die Kosten für eine deutliche Personalaufstockung sowohl beim Grenzschutz als auch bei der Flüchtlingsbetreuung dieser Länder übernehmen, dann könnten viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden - eine win-win-Situation!" (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798