"Musikantenstadl": Mit Andy Borg und Stefan Mross im Chiemgau

Die Höhepunkte der vergangenen "Stadl"-Saison am 17. August in ORF 2

Wien (OTS) - "Die schönsten Momente der vergangenen Saison, eingebettet in Bilder aus einer der schönsten Kulturregionen der Welt - das haben wir für unser Publikum vorbereitet", verrät Andy Borg über seine sommerliche "Musikantenstadl"-Best-of-Ausgabe, in der er am Samstag, dem 17. August 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 gemeinsam mit Stefan Mross im Chiemgau zu Gast ist. Und weiter: "Bei so vielen wunderbaren Künstlern, die bei mir zu Gast waren, war es nicht einfach, eine Auswahl zu treffen. Ich denke aber, dass wir eine abwechslungsreiche Mischung zusammengestellt haben, bei der für jeden Geschmack etwas dabei ist."

Neben vergangenen Highlights sorgt Maxi Arland mit seinem Titel "Traumgefühl" beim Neuen Schloss Herrenchiemsee für beste musikalische Unterhaltung. Auf der Insel Frauenchiemsee besucht Andy Borg eine Töpferei, er trifft den Fischer Thomas Lex und wenig später auch die Kindergruppe des Trachtenvereins D' Arztberger Eisenärzt, die es sich nicht nehmen lässt, Andy einen Tanz zu präsentieren. Stefan Mross bittet in Traunstein "Die Schäffler der Kolpingfamilie Traunstein", musikalisch unterstützt von der Stadtmusik Traunstein, zum Tanz und lässt sich in einem Biergarten erklären, wie ein Gamsbart hergestellt wird. Am Hochfelln, den die beiden auf unterschiedliche Art erklimmen, treffen Andy und Stefan schließlich aufeinander und am Gipfel bringt ihnen Jodellehrer Josef Ecker das Jodeln bei. Ob sie Talent dazu haben, wird nicht verraten.

Die "Musikantenstadl"-Highlights im Überblick:

In Krefeld im September 2012 waren Hansi Hinterseer ("Walzer-Hitmedley"), Andrea Berg ("Hitmedley"), die jungen Zillertaler ("Hitmedley"), Jessica Ming ("Ich bin verliebt, Shalali"), die Schaumburger Märchensänger ("Mein Vater war ein Wandersmann") und Andy Borg und Bläck Fööss ("Bye, Bye My Love") mit dabei. In Innsbruck im November 2012 sorgten DJ Ötzi mit "Du bist es", die Kastelruther Spatzen mit "Schatten über'm Rosenhof", Stefan Mross mit einem "Medley", Die Hegl mit "I und mei DS" sowie James Last mit seinem "Hip-Hop-Polka-Medley" für beste Stimmung. Nicht fehlen dürfen auch die Höhepunkte des "Silvesterstadls 2012": die Les Humphries Singers und Johnny Logan jeweils mit einem Hitmedley und Rosanna Rocci mit "Olé Ola - Heißer als Fieber".

Zu den Highlights des "Musikantenstadls" in Salzburg im April 2013 zählten die Dorfer mit Unterstützung der Brauchtumsgruppe Dorfgastein und ihrem "Boarisch tanzen", die Postmusik Salzburg und der Schülerchor der Hauptschule Ampflwang mit "Edelweiß", Francine Jordi mit "Gegen dich", Sigrid und Marina mit "I möcht' gern dei' Herzklopf'n hör'n" und Walter Scholz mit seiner "Sehnsuchtsmelodie". In Ingolstadt im Juni 2013 gaben die Ursprung Buam "Gamsjaga", Semino Rossi "Du bist meine Symphonie" und die Amigos "In unseren Herzen sind wir für immer jung" zum Besten.

