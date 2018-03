Nationalratswahl 2013 - ORF Burgenland Informationsoffensive

Sommergespräche mit Parteichefs starten diese Woche

Eisenstadt (OTS) - Diese Woche startet der ORF Burgenland in seinen drei Medien - Radio, TV und Internet - seine intensive Vorberichterstattung zur Nationalratswahl 2013. Mit dieser umfangreichen Informationsoffensive hebt der ORF Burgenland abermals seine regionale Informationskompetenz hervor.

Den Auftakt machen die wöchentlichen "ORF Burgenland Sommergespräche", die Chefredakteur Mag. Walter Schneeberger mit den Parteichefs führen wird. Ab kommenden Mittwoch, dem 14. August, sprechen sie live in "Burgenland heute" über die heißen Themen in der Landespolitik, aber auch über Ziele, Strategien und Erwartungen rund um die Nationalratswahl.

Die Termine:

14. August: Manfred Kölly, Liste Burgenland

21. August: Regina Petrik, Grüne

28. August: Johann Tschürtz, FPÖ

4. September: Franz Steindl, ÖVP

11. September: Hans Niessl, SPÖ

"Burgenland heute", 19.00 Uhr, ORF 2 Burgenland

Parallel dazu liefert der ORF Burgenland in all seinen Medien Hintergrundberichterstattung über die antretenden Parteien und Kandidaten und bringt Reportagen über Wahlkampfveranstaltungen.

Porträts der Spitzenkandidaten

Ab September werden die burgenländischen Spitzenkandidaten aller antretenden Parteien in Radio, TV und online auf burgenland.ORF.at porträtiert. Zusätzlich sind Live-Interviews mit allen Kandidaten im "Radio Burgenland Nachmittag" geplant.

ORF Burgenland am Wahltag

Höhepunkt der Berichterstattung wird der Wahltag am 29. September. Der ORF Burgenland berichtet ausführlich über den Ausgang der Wahlen. In Sondersendungen sowohl in Radio und TV werden die nationalen und regionalen Ergebnisse gezeigt und analysiert. In Live-Berichten werden die Reaktionen der Kandidaten und Parteienvertreter eingeholt und alle Ergebnisse zum Nachlesen gibt es auf burgenland.ORF.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Christina Aichner

Leitung Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

Tel: 02682/700/27219

Mail: christina.aichner @ orf.at