"An Tagen wie diesen" werden die ORF-Sportmoderatoren zu "Toten Hosen"

Schweißtreibender Dreh zu neuem ORF-Promo-Spot

Wien (OTS) - Mit weißem 70er-Outfit und gekonnten Disco-Moves zu "Stayin' Alive" sorgten die ORF-Sportmoderatoren vor zwei Jahren in einem ORF-Promotion-Spot für Furore. Nach den Glockenhosen von damals steht auch der Spot zum neuen Sport-Sonntag ganz im Zeichen der Hosen, der Toten Hosen, um genau zu sein. Und so intonieren Bernhard Stöhr (Gitarre), Oliver Polzer (Bass), Boris Kastner-Jirka (Schlagzeug) und Rainer Pariasek (Leadgesang) den Hit "An Tagen wie diesen". Ernst Hausleitner (Gesang) war bereits vorab aufgenommen worden und komplettiert die ORF-Sport-Band im Endschnitt. Das Ergebnis ist ab sofort im ORF zu sehen.

Trotz der leisen Ahnung, dass der "Nachwuchs"-Band nicht zuletzt aufgrund fehlender Erfahrung mit Musikinstrumenten der große Durchbruch verwehrt bleiben könnte, unterschieden sich der Videodreh (Regie: Thomas Fellner) und das optische Ergebnis nicht von herkömmlichen Musikvideos. Und das, obwohl die vier Moderatoren bei geschätzten 50 Grad im Filmstudio im feinen Zwirn die Rock 'n' Roller geben mussten - zahlreiche Trink- und Abtupf-Pausen inklusive. Ob sich Polzer und Co. ein Leben als Rockstars vorstellen könnten?

Bernhard Stöhr: "Obwohl ich mir die Toten Hosen gerne anhöre, könnte ich mir ein solches Leben als Rockstar nicht vorstellen." "Leadsänger" Rainer Pariasek hat hingegen weniger Berührungsängste:

"So ein Leben als Rockstar stelle ich mir schon leiwand vor, wenn man vor Tausenden Fans auf der Bühne herumspringt." Oliver Polzer sieht es pragmatisch: "Ich könnte es mir auf alle Fälle vorstellen, wenn ich ein Instrument spielen könnte, aber der Fußball war mir immer wichtiger." Und Boris Kastner-Jirka hat seine kurze musikalische Karriere, klimabedingt, auch schon wieder beendet: "Bei so unglaublich heißen Temperaturen hier im Studio kann ich mir es noch weniger als zuvor vorstellen. So eine Hitze kann ja auch auf einer Tournee vorkommen oder wenn man in einer ausverkauften Halle spielt. Nein, danke!"

