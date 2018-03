Österreichische Lotterien ermöglichen einen Live Stream vom European Forum Alpbach

European Forum Alpbach von 12. bis 31. August live auf www.lotterien.at

Wien (OTS) - Die Österreichischen Lotterien ermöglichen vom 12. bis 31. August einen Live Stream vom European Forum Alpbach. Dadurch erhalten all jene, die nicht vor Ort sein können, die Chance, via Internet bei den spannenden Diskussionen im Erwin Schrödinger Saal dabei zu sein.

Das European Forum Alpbach prägt seit knapp sieben Jahrzehnten die Entwicklung Österreichs; aber nicht nur das, es hat auch weit über die Landesgrenzen hinaus maßgeblichen Einfluss auf den Werdegang Europas. Darauf können alle Österreicherinnen und Österreicher zu Recht stolz sein. Der Erfolg dieser nicht mehr wegzudenkenden Institution ist leicht erklärt: Jahr für Jahr versuchen Wissenschaftler, Wirtschaftstreibende, Politiker und Studenten bei Vorträgen, Diskussionen und in Arbeitsgruppen, über nationale, ideologische und disziplinäre Grenzen hinweg, Antworten auf aktuellen Fragestellungen zu finden.

Mit seinen Themen ist das European Forum Alpbach stets am Puls der Zeit. So auch heuer mit "Erfahrungen und Werte", zwei Begriffe, zwischen denen bei allen Parallelen und gegenseiteigen Ergänzungen aber doch ein enormes Spannungsfeld liegt, und die beide grundlegend für die gesellschaftliche Entwicklung sind.

Der stets zu Tage tretende offene, interdisziplinäre Charakter des Forum Alpbach ist mit ein Grund, warum die Österreichischen Lotterien dieses Denkerforum seit dem Jahr 1999 unterstützen. Die Förderung von Wissenschaft und Forschung ist ein wichtiger Bereich der Sponsoring-Aktivitäten. Sie ist Teil der gesellschaftspolitischen Verantwortung der Österreichischen Lotterien. Die Entscheidung, heuer Generalpartner zu sein, fiel in der Überzeugung, dass das wissenschaftliche Potenzial eines Landes und dessen Förderung über seine Zukunftsfähigkeit entscheidet und das Forum Alpbach weiterhin an Bedeutung gewinnen wird.

Als Generalpartner freuen sich die Österreichischen Lotterien natürlich auch über die Weiterentwicklung des European Forum Alpbach hinsichtlich seiner PR- und Kommunikationstätigkeit. So wurde ein neuer Außenauftritt erarbeitet, der sich mit Live Stream und Twitterwall sehr am Zeitgeist orientiert. Das European Forum Alpbach beweist damit, auch in diesem Bereich am Puls der Zeit zu sein.

Wichtig ist den Österreichischen Lotterien bei der Realisierung des Live Stream, dass die Inhalte der Diskussionen einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden können, das entspricht genau der Unternehmensphilosophie. Sie ermöglichen unter www.lotterien.at denen, die nicht vor Ort sein können, durch den Live Stream spannende Gespräche und Diskussionen aus dem Erwin-Schrödinger Saal via Internet zu verfolgen.

