ORF-"matinee" zu Mariä Himmelfahrt: Dokus über spanische Palastanlage "El Escorial" und "Sommerfrische in den Alpen"

Peter Schneeberger führt durch den Vormittag

Wien (OTS) - "Ich werde in meinem Königsmantel schlafen, wenn einst meine letzte Stunde erloschen ist, dann schlafe ich unter den steinernen Gewölben der Gruft des Escorial", singt König Philipp II. in seiner berühmten Arie in Verdis Oper "Don Carlo". Zu Mariä Himmelfahrt, am Tag vor der ORF-Opernübertragung von den Salzburger Festspielen (am Freitag, dem 16. August 2013, live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF 2), widmet sich die "matinee am Feiertag"-Doku "El Escorial - Traum eines Weltherrschers" um 9.05 Uhr in ORF 2 dem von Habsburger-König Philipp II. 1563 in Auftrag gegebenen gleichnamigen Palast. Nicht weit von der spanischen Hauptstadt Madrid entfernt, dient dieser größte Renaissancebau der Welt bis heute den spanischen Königen als letzte Ruhestätte. Einen wehmütigen Hauch von österreichischer Habsburger-Monarchie strahlen bis in die Gegenwart so manche Ortschaften in den Wiener Alpen aus. Durch nachhaltige Bewirtschaftung, weithin bekannte Gastronomie, Kunst und Kultur gelang dieser Region auf sanfte Weise der Sprung ins 21. Jahrhundert, wie der Film "Sommerfrische in den Wiener Alpen" von Michael Ranocha (10.05 Uhr) zeigt. Moderator Peter Schneeberger führt durch den feiertäglichen ORF 2-Vormittag.

"El Escorial - Traum eines Weltherrschers" (9.05 Uhr)

Ein Bollwerk des Glaubens, ein Symbol der Größe und Macht des spanischen Weltreichs - wie kaum ein zweites Bauwerk repräsentiert die Schloss- und Klosteranlage Escorial im Nordwesten von Madrid das 16. Jahrhundert und seinen Auftraggeber Philipp II., den spanischen König aus dem Hause Habsburg. Philipp II. war einer der schillerndsten Herrscher seiner Zeit: macht- und pflichtbewusst, getrieben von einem unbeirrbaren Glauben an die eine katholische Kirche und dem Bestreben, seinem Vater Karl V. nachzueifern.

Philipp II. ließ den Escorial in einer unwirtlichen, menschenleeren Landschaft errichten, um von dort aus die Welt zu regieren. Gewissenhaft versah er sein Amt, saß täglich stundenlang über den Akten. Die Architektur spiegelt diesen Geist perfekt wider: Es ist ein äußerlich karges Bauwerk, kaum Zierrat, riesige Proportionen. Darüber hinaus erinnert der Bau nicht von ungefähr an ein Kloster und beherbergt bis heute Mönche.

Von dieser Klosterburg aus versuchte Philipp auch eine Lösung für eines der drängendsten Probleme seiner Zeit zu finden: die Kirchenspaltung. Er griff dabei zu dem Mittel der Inquisition. Wer nicht dem vorgeschriebenen Glauben anhing, wurde vorgeladen, gefoltert, verbrannt. Der Bau und seine Ausstattung atmen jene Unerbittlichkeit, mit der Philipp seine Macht ausübte.

Der Film von Martin Weinhart verfolgt die Geschichte dieses beeindruckenden Bauwerks, das seit 1984 zum UNESCO Weltkulturerbe zählt.

"Sommerfrische in den Wiener Alpen" (10.05 Uhr)

Die Wiener Alpen sind eine Region im Aufbruch und wie bereits im ersten Teil der zweiteiligen Dokumentationsreihe, geht es auch in dieser Folge um eine der schönsten Kulturlandschaften Mitteleuropas, die durch nachhaltige Bewirtschaftung zu neuer Blüte erstarkt.

In einer Rundreise stellt Regisseur Michael Ranocha das Gebiet zwischen Buckliger Welt und Schneebergland in weiteren Facetten vor, entdeckt anspruchsvolle wie erholsame Wanderrouten, Küche und Kultur und stellt die Menschen vor, die für Landschaftserhaltung, hervorragende Gastronomie und ein reichhaltiges Angebot an Sehenswürdigkeiten sorgen.

