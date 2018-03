4. und 5. Bezirk: Sanierungsarbeiten bei Gürtelunterführungen

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 13. August 2013, beginnt die MA 28 -Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Schlaglöchern und Zeitschäden mit Fahrbahnsanierungsarbeiten am Margaretengürtel im 5. Bezirk. Auch am Wiedner Gürtel werden schadhafte Betonfelder saniert.

Details und Verkehrsmaßnahmen 5. Bezirk

Von den Sanierungsarbeiten betroffen sind die Fahrbahn unter der Unterführung Matzleinsdorfer Platz und die Abfahrtsrampe von der Triester Straße zum Gürtel (Fahrtrichtung A23). Auf Baudauer wird ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung freigehalten, der Verkehr der Abfahrtsrampe wird über die Nebenfahrbahn geführt.

Baubeginn: 13. August 2013

Geplantes Bauende: 30. August 2013

Details und Verkehrsmaßnahmen 4. Bezirk.

Zwei schadhafte Betonfelder werden am Wiedner Gürtel vor der Unterführung Südtiroler Platz saniert. In Fahrtrichtung Westbahnhof wird die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt. Die Fahrtrichtung A23 ist nicht betroffen.

Baubeginn: 14. August 2013, 20 Uhr

Geplantes Bauende: 16. August 2013, 15 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

