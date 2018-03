Kapsch Group verzeichnet solides Geschäftsjahr mit 928 Mio. EUR Umsatz

Umsatzsteigerungen im Heimmarkt Österreich und in Amerika

Wien (OTS) - Die Kapsch Group hat mit einem Umsatz von 928 Mio. EUR ein solides Geschäftsjahr (1. April 2012 - 31. März 2013) zu verzeichnen und konnte den zweithöchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte erzielen. Das ist ein leichter Umsatzrückgang von 6 % im Vergleich zum Vorjahr (984,1 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2011/12). "Kapsch konnte trotz des volatilen Projektgeschäfts und der schwachen Konjunktur seine Position am Weltmarkt weiter behaupten und den Konzernumsatz auf dem hohen Niveau halten", erklärt Dr. Franz Semmernegg, CFO Kapsch Group. Die börsennotierte Tochtergesellschaft Kapsch TrafficCom stellt 53 % des Gesamtumsatzes, Kapsch CarrierCom 20 % und Kapsch BusinessCom 32 %.

Auf dem Heimmarkt in Österreich (29 % des Gesamtumsatzes) und in Amerika (17 %) konnte der Umsatz abermals gesteigert werden. Den größten Anteil hat weiterhin Zentral- und Osteuropa mit 37 %. Das EBITDA beträgt 58,4 Mio. EUR und das EBIT 25,5 Mio. EUR. Gleichzeitig erhöhte sich der Mitarbeiterstand um 9 % auf 5.266. Dies ist der höchste seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 1892. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung wurden um 14 % auf 96,6 Mio. EUR gesteigert. "Wir halten an unserer langfristigen Wachstumsstrategie weiter fest", betont Semmernegg. "Daher haben wir neue Geschäftsbereiche etabliert, unsere Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung verstärkt und in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert."

Starke Marktposition dank innovativer ITS-Lösungen

Kapsch TrafficCom konnte die internationale Marktposition bei innovativen Lösungen im Bereich Intelligent Transportation Systems (ITS) weiter stärken. Zwar ging der Umsatz nach vier Jahren mit teils sehr dynamischem Wachstum erstmalig etwas zurück und lag mit 488,9 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 549,9 Mio. EUR. Allerdings gibt es zahlreiche Projekterfolge, die den Wachstumskurs langfristig absichern sollten.

Weltmarktführer im digitalen Zugfunk

Kapsch CarrierCom festigte die Position als Weltmarktführer im digitalen Zugfunk (GSM-R). Im Wirtschaftsjahr 2012/13 entschieden sich weitere namhafte Bahnunternehmen für ein GSM-R-System von Kapsch. Der Umsatzrückgang um 14 % auf 189,1 Mio. EUR der Kapsch CarrierCom betrifft den Bereich der öffentlichen Netzbetreiber und ist vor allem auf das erwartete Auslaufen von Wartungsverträgen aus der Nortel-Übernahme zurückzuführen.

Wachstumsraten über Branchenschnitt

Kapsch BusinessCom verzeichnet im Segment Enterprise äußerst erfreuliche Wachstumsraten. Das Unternehmen baute die Position als Servicepartner in Österreich und im CEE-Raum weiter aus und steigerte hier den Umsatz um +18 % bzw. 45,6 Mio. EUR auf 297,2 Mio. EUR. Damit liegen die Zuwächse deutlich über dem Branchenschnitt der Region. Aufgrund der Partnerschaft mit Apple ist Kapsch BusinessCom zu einem gefragten Partner für die Integration von mobilen Endgeräten in Firmennetzwerke geworden.

Kapsch zählt zu den erfolgreichen Technologieunternehmen Österreichs mit globaler Bedeutung in den Zukunftsmärkten Intelligent Transportation Systems (ITS), Railway und Public Operator Telecommunications sowie Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Zur Kapsch Group zählen die drei Schlüsselgesellschaften Kapsch TrafficCom, Kapsch CarrierCom und Kapsch BusinessCom. Als Familienunternehmen mit Sitz in Wien steht Kapsch seit mehr als 120 Jahren für die konsequente Entwicklung und Implementierung neuer Technologien zum Nutzen seiner Kunden. Mit einer Vielfalt von innovativen Lösungen und Dienstleistungen leistet Kapsch einen wesentlichen Beitrag zur verantwortungsbewussten Gestaltung einer mobilen und vernetzten Welt. Die Unternehmen der Kapsch Group beschäftigen in ihren weltweiten Niederlassungen und Repräsentanzen über 5.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

