ASFINAG: Stressfrei zum Frequency-Festival

Verstärkter Einsatz der ASFINAG Autobahnmeistereien und der Traffic Manager

Wien (OTS) - Wenn am Donnerstag, den 15. August 2013 wieder das Frequency-Festival in Niederösterreich startet, verstärkt die ASFINAG ihren Personaleinsatz um die Festival-Besucher sicher ans Ziel zu bringen. Die Streckendienste der verantwortlichen Autobahnmeistereien befahren vermehrt die A 1 West Autobahn und auch die ASFINAG Traffic Manager haben das Personal entsprechend aufgestockt. Damit ist sichergestellt, dass Behinderungen auf der Strecke so schnell wie möglich wieder behoben werden können.

Zur Freihaltung der A 1 West Autobahn im Nahbereich von St. Pölten werden auch die gerade laufenden Betonfeldsanierungen für die An- und Abfahrtstage zum bzw. vom Frequency eingestellt. Damit ist eine freie Strecke vor allem für die Hauptreisetage - Mittwoch und Sonntag -gewährleistet.

