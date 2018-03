JG-Kucharowits: Junges Wohnen muss bezahlbar sein!

Klares Bekenntnis zu leistbaren gemeinnützigen Mietwohnungen

Wien (OTS/SK) - Bei einem Pressegespräch in Gmunden (OÖ) forderte Katharina Kucharowits, Bundesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ (JG), dass Wohnungen für junge Menschen bezahlbar sein müssen, egal ob für 22-jährige Singles oder für 35-jährige Jungfamilien. "Gerade in Tourismusregionen wie dem Salzkammergut ist es für junge Menschen sehr schwierig, bezahlbare Wohnungen zu finden. Welche Jugendlichen können sich denn 700.000 Euro schwere Eigentumswohnungen leisten?", fragt sich Kucharowits. ****

Regionen, die von Zweitwohnsitzen geprägt sind, bieten selten leistbare öffentliche Mietwohnungen. Die Folgen liegen auf der Hand:

Abwanderung von jungen Leuten und damit ein "Aussterben" der Region. "Junge Menschen sollen in der Region, in der sie ihren Lebensmittelpunkt haben, eine Wohnung finden können, die bezahlbar und auf die individuellen Bedürfnisse angepasst ist. Somit braucht es ein ganz klares Bekenntnis zu leistbaren gemeinnützigen Mietwohnungen. Die Gelder, die die Länder dafür erhalten, sollen auch dafür eingesetzt werden!", so Kucharowits abschließend. (Schluss) mis/mp

