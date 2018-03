SJ-Moitzi zum Tag der Jugend: Zeitbombe Jugendarbeitslosigkeit entschärfen!

Sozialistische Jugend fordert Ausbildungsgarantie bis 24 und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und prekärer Beschäftigungsverhältnisse

Wien (OTS) - Anlässlich des Internationalen Tags der Jugend am heutigen 12. August weist Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich und Nationalratskandidat, einmal mehr auf die verheerenden Auswirkungen der konservativen Sparwut hin:

"Insgesamt schon über 7 Millionen arbeitslose Jugendliche in Europa sind die traurige Konsequenz des neoliberalen Spar- und Kürzungswahns. Dieser ökonomische Wahnsinn führt nicht nur geradewegs in die wirtschaftliche Katastrophe, sondern raubt der Jugend die Zukunft. Im Süden Europas ist teilweise schon jede/r zweite Jugendliche arbeitslos. Die europäische Krisenpolitik produziert eine verlorene Generation"

"Durch Bankenrettungen angehäufte Schuldenberge kann man durch mutige Reformen und ein faires Steuersystem abtragen, fehlende Investitionen, Beschäftigungsprogramme und Bildungsoffensiven richten aber auf Jahrzehnte hin irreparablen Schaden an. Es gibt keine Alternative zur fairen Besteuerung von Superreichen und Konzernen, wenn man den Jugendlichen wieder Perspektiven und Zukunftschancen eröffnen will!", so Moitzi. Gefordert werden daher eine "Ausbildungsgarantie bis 24 und die aktive Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und prekärer Beschäftigungsverhältnisse".

