Favoriten: "Never Mind"-Konzert im Böhmischen Prater

Wien (OTS) - Die 2006 gegründete österreichische Kapelle "Never Mind" hat ein vielfältiges Repertoire, von Blues und Rock bis zu Country, Rock'n Roll und Austro-Pop. Für den Auftritt im Böhmischen Prater in Favoriten am Donnerstag, 15. August, hat das Quartett das neue Programm "Let's Rock - von Ostbahn-Hits bis ZZ-Top" zusammengestellt. Das Konzert der emsig rockenden Freunde startet um 14.30 Uhr. Gute Musik ist für "Never Mind" keine Frage des Alters: Der Jahrgang 1951 ist in der Gruppe genauso vertreten wie der Jahrgang 1978. Neben den Erfolgen des Dr. Kurt Ostbahn ("57er Chevy") widmen sich die Herren am Donnerstag dem unvergänglichen Liedgut von Rock-Legenden wie "Deep Purple" ("Smoke on the water") und "Free" ("All right now"). Ganz im Sinne der "Steppenwolf"-Kollegen sind die vier Amateur-Musiker schlicht und einfach "Born to be wild". Titel wie den "Sissi-Blues" haben die Könner auf CD veröffentlicht. Die "Never Mind"-Band konzertiert auf der Bühne des "Tivoli-Saloon" (10., Laaer Wald 30 c). Den "Let's Rock"-Nachmittag organisiert der Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli". Der Eintritt ist frei. Das Verbandsteam gibt unter den Rufnummern 689 91 91 und 0650/717 82 04 ("Hotline") gerne Auskünfte über alle Kultur-Termine im Böhmischen Prater. Kontakt per E-Mail: saloon @ tivoliwien.at.

Allgemeine Informationen:

Never Mind - Die Live-Band:

www.nevermind-live.at

Kultur-Termine im Böhmischen Prater:

www.tivoliwien.at

www.tivoli.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at