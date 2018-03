Floridsdorf: "Beasts of the Southern Wild" in der Ocwirkgasse

Wien (OTS) - Das reisende Lichtspieltheater "VOLXkino" führt am Mittwoch, 14. August, in Floridsdorf in der Ocwirkgasse 13 den amerikanischen Streifen "Beasts of the Southern Wild" auf. Das bei Festivals ausgezeichnete Drama des Regisseurs Benh Zeitlin steht im Zeichen der "Fantasy". Der wirkungsvolle Film erzählt vom jungen Mädchen "Hushpuppy", dem kranken Fischer "Wink" und deren Not auf Grund von Naturgewalten. Tochter und Vater leben in Louisiana, leiden dort unter Sturm und Flut und wehren sich doch gegen eine zwangsweise Evakuierung. Schließlich steht die Kleine vier mächtigen Auerochsen gegenüber. Ob das Kind das grimmige Getier in die Schranken weisen kann, ist ab 21.00 Uhr bei einer kostenlos zugänglichen Kino-Vorstellung unter freiem Himmel zu sehen. Präsentiert wird die Original-Fassung der US-Produktion aus 2012 mit Untertiteln. Auskünfte: Telefon 219 85 45/80, Telefon 0699/128 71 500 ("Hotline").

Leopoldstadt: Mutter eines Mörders will Ursache wissen

Am Freitag, 16. August, ist das "VOLXkino" in der Leopoldstadt auf dem Karmeliterplatz zu finden. Ab 21.00 Uhr wird bei einer Freiluft-Aufführung der Streifen "We need to talk about Kevin" (GB/US 2011) gezeigt. Dieser Film der Regisseurin Lynne Ramsay handelt von der Suche einer Mutter nach der Antwort, warum ihr Sohn zum Mörder geworden ist. Wie bei allen "VOLXkino"-Abenden ist der Zutritt gratis. Mehr Informationen über das Wanderkino fordern Interessierte beim Verein "St. Balbach Art Produktion" via E-Mail an:

office@volxkino.at.

