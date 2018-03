FPÖ-Deimek: Sozialbau AG muss von SPÖ endgültig getrennt werden

Schluss mit Parteinetzwerken im gemeinnützigen Wohnbau

Wien (OTS) - Die Sozialbau AG ist das größte gemeinnützige Unternehmen Österreichs. "Der Name scheint mir zwar nicht zwingend Programm zu sein, aber die Nähe zur SPÖ sehr wohl", kritisiert FPÖ-NAbg. Gerhard Deimek. So stockte die Sozialbau AG unter Führung des roten Parteigängers Herbert Ludl etwa ihr Eigenkapital auf, während sich gleichzeitig trotz herrschender Wohnungsnot die Bauleistung in der Vergangenheit rückläufig gestaltete. Hinterfragenswert sei in diesem Zusammenfang auch die Rolle des sozialistischen Wiener Landesparteisekretärs und stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der Sozialbau AG, Christian Deutsch, so Deimek.

Parlamentarische Anfragen sollen klären, inwieweit es zu Geldflüssen zwischen SPÖ und Sozialbau gekommen ist und welchen Umfang diese hatten. Eine begründete Vermutung: Schließlich haben Bundes-SPÖ und die Wiener SPÖ zumindest bis in die Vergangenheit direkt Anteile an dem Unternehmen gehalten. Derzeit hält der sozialdemokratisch dominierte "Verband der Wiener Arbeiterheime" 17,9 Prozent an der Sozialbau. Ein machtpolitisch bedeutender Konnex, schließlich gab Helmut Laska gegenüber Medien folgendes Statement ab: "Der Verband hat die Aufgabe, die Partei zu unterstützen." "Wer diese Facetten zusammenfügt, kommt nicht an der Erkenntnis vorbei, dass die Sozialbau AG das Paradebeispiel für die Verflechtung von Politik und Wohnbaugenossenschaften darstellt", kritisiert der freiheitliche Nationalratsabgeordnete.

In einem derart politisierten Umfeld sei es vermutlich sehr schwierig, Parteiinteressen und Anforderungen, die sich aus dem sozialpolitischen Auftrag gemeinnütziger Bauträger ergeben, voneinander völlig abzugrenzen. "Mindestens von einer parteipolitischen Schlagseite zu reden" sei noch schonend ausgedrückt, so Deimek weiter. Damit sei man beim Problem angekommen. "Gemeinnützige Unternehmen sollten keine parteipolitische, sondern eine soziale Schlagseite haben", schließt Deimek und untermauert erneut die Reformforderungen der FPÖ.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at