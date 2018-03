Termin-Aviso: NEOS bringt Bewegung in Bildungsdebatte und präsentiert Gesamtkonzept

Strolz: "Begrüßen erste Risse im Beton, vermissen glaubwürdiges Gesamtkonzept"

Wien (OTS) - Kurz vor der Wahl und nach 33 ergebnislosen Verhandlungsrunden erhebt die Regierung Bildung endlich zur Chefsache. "Wie glaubwürdig dieser Aktionismus ist, können die Wählerinnen und Wähler selbst beurteilen", so NEOS Spitzenkandidatin und LIF Vorsitzende Angelika Mlinar. "Klar ist: Wie bei den Pensionen bringt NEOS Rot und Schwarz unter Zugzwang. Wir geben der breiten Unzufriedenheit eine Stimme und bringen konstruktive Vorschläge, um den Stillstand aufzubrechen."

Was fehlt, sind das Gesamtkonzept und ein konkreter Zeitplan für die Umsetzungsschritte. NEOS-Spitzenkandidat Matthias Strolz: "Hektisches Agieren und mediale Schaukämpfe vergeuden nur wertvolle Zeit. Wir haben im Rahmen unserer Konvente und Bürgerforen mit Eltern, Lehrern, Schülern und Experten längst alle Eckpunkte für eine machbare und integrative Bildungsinitiative ausgearbeitet. Es braucht nicht viel, um zu starten: Der Bund sorgt für den passenden gesetzlichen Rahmen. Parteien raus aus der Schule, Vielfalt und Autonomie rein. Dazu eine moderne Verwaltung und die Mittlere Reife als Bildungsstandard."

NEOS und das Liberale Forum präsentieren ihr Bildungskonzept am Mittwoch, dem 14.8., um 11 Uhr an der Montessori Schule in der Henckellgasse 19, 1140 Wien. Gerne stellen wir für interessierte Medienvertreter einen Shuttle-Service zur Verfügung, Anfragen bitte per Mail an presse @ neos.eu oder telefonisch unter +43 664 88665030.

"Niemand hat das eine und endgültige Gesamtkonzept. Doch es ist höchste Zeit, unseren engagierten Direktorinnen und Direktoren sowie dem Lehrpersonal die besten Strukturen sowie mehr Unterstützung zu geben", so Mlinar abschließend.

