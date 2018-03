EANS-Adhoc: Telekom Austria AG / Ergebnis für das erste Halbjahr 2013

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Halbjahresergebnis/6-Monatsbericht

12.08.2013

Wien, am 12. August 2013 - Die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) verlautbart heute das Ergebnis für das erste Halbjahr 2013 zum 30. Juni 2013.

Highlights

> Umsatzerlöse der Gruppe gehen bedingt durch Regulierungsmaßnahmen, intensiven Wettbewerb und ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld in der CEE-Region im Jahresvergleich um 1,2% zurück

> Kosteneinsparungen der Gruppe in Höhe von 75,5 Mio. EUR brutto mindern den Effekt höherer Aufwendungen für Kundengewinnung, Kundenbindung sowie Marketing und begrenzen den Rückgang des bereinigten EBITDA auf 8,1%

> Österreich: Einführung neuer Tarife für A1 und bob spiegelt den Fokus auf das hochwertige Kundensegment wider; höhere Stützungen führen zu einem Rückgang der bereinigten EBITDA-Marge auf 29,4%

> Bulgarien: Zwei Drittel des Umsatzrückgangs sind auf Kürzungen der mobi-len Terminierungsentgelte zurückzuführen, während der Preisdruck inmitten politischer Unsicherheit anhält

> Kroatien: Kosteneinsparungsmaßnahmen und Einmaleffekte führen zu einem Anstieg der bereinigten EBITDA-Marge > Anhaltendes Umsatzwachstum und weiterer Anstieg des bereinigten EBITDA

in den Segmenten Weißrussland und Weitere Märkte

> Ausblick für 2013 aktualisiert: Bestätigung der Umsatzerwartung von ca. 4,1 Mrd. EUR und Aktualisierung des Ausblicks für Anlagenzugänge* auf 650 bis 700 Mio. EUR

in Mio. EUR 2Q 2013 2Q 2012 Veränd. in % 1-6M 2013 1-6M 2012 Veränd. in % Umsatzerlöse 1.043,2 1.063,2 -1,9% 2.092,3 2.118,3 -1,2% EBITDA bereinigt 330,3 364,8 -9,5% 667,2 726,2 -8,1% Betriebsergebnis 105,5 99,1 6,4% 223,3 211,1 5,8% Jahresüberschuss 52,5 34,0 54,2% 108,0 80,9 33,5% Gewinn je Aktie (in EUR) 0,10 0,08 29,4% 0,21 0,18 16,4% Free Cashflow je Aktie (in EUR) 0,29 0,22 30,6% 0,39 0,33 17,8% Anlagenzugänge 176,4 185,1 -4,7% 325,4 330,9 -1,7% in Mio. EUR 30. Juni 2013 31. Dez 2012 Veränd. in % Nettoverschuldung 2.843,4 3.248,9 -12,5% Nettoverschuldung/EBITDA bereinigt (12 Monate) 2,0x 2,2x

Alle Finanzzahlen nach IFRS; soweit nicht anders angegeben, werden diese im Jahresvergleich dargestellt. Das bereinigte EBITDA ist dargestellt als Nettoüberschuss ohne Berücksichtigung von Finanzergebnis, ausgewiesenem Ertragsteueraufwand, Abschreibungen, Restrukturierungsaufwand und Auswirkungen von Werthaltigkeitstests.

* Beinhaltet keine Investitionen in Lizenzen, Spektrum und Akquisitionen.

Der Halbjahresbericht ist unter folgendem Link erhältlich:

http://www.telekomaustria.com/dateien/ergebnis-qu2-2013.pdf.

Weitere Informationen finden Sie hier:

http://www.telekomaustria.com/ir/quartalsergebnis.php.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Telekom Austria AG Lassallestrasse 9 A-1020 Wien Email: investor.relations @ telekomaustria.com WWW: www.telekomaustria.com/ir Branche: Telekommunikation ISIN: AT0000720008 Indizes: WBI, ATX Prime, ATX Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Matthias Stieber

Director Investor Relations

Tel.: +43 (0) 50 664 39126

mailto: matthias.stieber @ telekomaustria.com