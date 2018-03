Sportstätten-Masterplan: Segelzentrum in Neusiedl am See wird zum Bundes-Ausbildungszentrum ausgebaut

Wien (OTS/BMLVS) - Bundeskanzler Werner Faymann, Sportminister Gerald Klug und Landeshauptmann Hans Niessl präsentierten am Sonntag bei einer Pressekonferenz im Burgenland den zweiten Schritt für einen Sportstätten-Masterplan für Österreich: Gemeinsam mit Segelverbands-Präsident Herbert Houf wurde der Bau eines Ausbildungszentrums im Bundesleistungszentrum Segeln in Neusiedl am See fixiert.

"Der Segelsport ist mit sieben Olympiamedaillen eine der erfolgreichsten Sommersportarten Österreichs. Darauf sind die Österreicherinnen und Österreicher zu Recht stolz", sagt Bundeskanzler Werner Faymann.

Sportminister Gerald Klug: "Erfolge im Spitzensport sind nur dann möglich, wenn wir unseren Sportlerinnen und Sportlern optimale Trainingsbedingungen zur Verfügung stellen. Ich habe mir deshalb als Sportminister im Spitzensport drei Ziele gesetzt: kurzfristig das Projekt Rio, mittel- und langfristig das neue Bundes-Sportförderungsgesetz und einen Sportstätten-Masterplan für ganz Österreich. Das Segelzentrum passt sowohl in das Projekt Rio als auch in meinen Sportstätten-Masterplan."

Landeshauptmann Hans Niessl: "Der Segelsport hat für das Burgenland in sportlicher Hinsicht auch touristisch einen sehr hohen Stellenwert. Der Neusiedler See bietet optimale Bedingungen, und mit dem Bundesleistungszentrum Segeln konnte eine wichtige zentrale Trainingsstätte realisiert werden. Ich stehe dem Ausbau zum nationalen Ausbildungszentrum sehr positiv gegenüber."

Die Projektkosten liegen bei rund 600.000 Euro. Die Bauzeit wird zwei Jahre betragen. OeSV-Präsident Houf: "Der Ausbau des Segelzentrums ist ein wesentlicher Baustein zur Realisierung unseres langfristigen Entwicklungskonzepts für den Spitzensport."

Mit dabei: Die Olympia-SeglerInnen Matthias Schmid und Florian Reichstädter, die frisch gebackene Vize-Weltmeisterin Lara Vadlau, die WM-Zehnten Tanja Frank und Thomas Zajac und Paralympics-Segler Sven Reiger.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

Mag.(FH) Anja Richter

Pressesprecherin des Sportministers

Tel.: Tel: 050201-1020145

anja.richter @ sport.gv.at



anja.richter @ bmlvs.gv.at