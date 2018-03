EF Englishtown bietet jetzt Englischunterricht für den Strand

London (ots/PRNewswire) - Wir haben 500 unserer Studenten zwei simple Fragen gestellt: Wo lernen Sie momentan mit EF Englishtown, und wo würden Sie gerne lernen?

Die Antworten auf die erste Frage waren nicht wirklich überraschend:

70% studieren zu Hause, 15% im Bett (ok, das war etwas überraschend) und 12% schaffen es, am Arbeitsplatz zu lernen. Als wir jedoch fragten wo unsere Studenten gerne lernen würden, änderten sich die Antworten drastisch. Sie rangieren von praktisch - 30% würden gern auf dem Weg zur Arbeit lernen und 21% im Flugzeug - zu exotisch: 30% würden gern auf einem Liegestuhl am Strand auf den Malediven lernen, und 20% während sie auf einem Boot relaxen. Besonders kreative Antworten enthielten den Wunsch in den Bergen Tibets, am Times Square, dem Grand Canyon, oder gar auf dem Mond zu studieren.

Studieren in öffentlichen Verkehrsmitteln und unterwegs

Der gemeinsame Nenner aller Antworten - ob praktisch oder visionär -ist, dass unsere Studenten das Lernen in Ihren individuellen Lifestyle integrieren wollen. Und jetzt können sie es. Heute führt EF Englishtown eine neue Android Tablet App ein, um die 2012 eingeführte EF Efekta 13 iPad App zu komplettieren.

Es gibt einige Sprachschulen Apps auf dem Markt, aber unsere ist anders. Über klassische online Lektionen hinaus bietet unsere App auch lehrergeführten Unterricht, der uns von unseren Wettbewerbern abhebt und unseren Studenten hilft, schneller und sicherer zu kommunizieren. Die App funktioniert online und offline, so dass Ihrem Fortschritt nichts im Wege steht, wenn Sie durch einen Tunnel fahren, das Anschnallzeichen erleuchtet, oder Sie es in eine abgelegene Gegend wie dem Basecamp des Mount Everest geschafft haben!

Hat diese Geschichte Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie selbst sehen warum Stiftung Warentest uns aktuell als Testsieger ausgezeichnet hat? Dann senden Sie einfach eine Email an EFEnglishtown.Press @ ef.com und wir richten für Sie einen kostenlosen Testzugang ein.

Das ist EF Englishtown - verfügbar wo auch immer Sie sind. Die Android Tablet App wird heute eingeführt.

Über EF Englishtown

EF Englishtown ist die weltweit grösste und vertrauenswürdigste online Englischschule. Sie entstand aus einer Zusammenarbeit von Apple Computer und EF Education First. EF Englishtown hat mit der Innovation des täglich an 24-Stunden verfügbaren, lehrergeführten Unterrichts neue Wege geschaffen, wie beschäftigte Menschen Englisch lernen. Heute bietet EF Englishtown mehr als eine Millionen Unterrichtsstunden pro Monat, und hat seit ihrer Gründung in 1996 mehr als 20 Millionen Menschen dazu verholfen in Englisch kommunizieren zu können.

EF Englishtown ist eine Unternehmenvon EF Education First (EF), der weltweit grössten, internationalen privaten Bildungsorganisation. In 1965 gegründet, spezialisiert EF sich auf Sprachtraining, akademische Abschlüsse, Bildungsreisen und Kulturaustausch.

http://www.englishtown.com

